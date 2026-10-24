Com Aranda e Van Breemen já disponíveis, mas sem Gil Dias e Bondo, a cumprir castigo, Ricardo Silva leva o Famalicão a Vila do Conde onde mora uma equipa a viver «um momento anímico muito acima do que poderá ser o nosso. Têm um treinador novo, ganharam os dois jogos que disputaram e, claro, estão com boa embalagem». Do lado oposto estará o FC Famalicão, após uma semana difícil pela saída da Taça de Portugal e de Carlos Carvalhal. Mesmo assim, o treinador famalicense acredita que «conseguimos coisas dos nossos jogadores. Tenho este sentimento e estou até tranquilo perante as respostas que deram ao que nós lhes propusemos».

Por isso e perante esses sinais positivos recolhidos nos últimos dias, depois de momentos de tristeza e, eventualmente, de desânimo por parte dos adeptos, Ricardo lança-lhes um desafio. «A palavra que eu deixo aos nossos adeptos é muito simples e também um desafio: venham ao estádio. Pelo que disse antes, do conforto que os atletas me deram neste dias… peço aos adeptos que venham ao estádio. Bem sei que poderá estar frio, mas apareçam e não vão ficar desiludidos com o que vão ver».

O famalicense abriu a conferência de imprensa com um agradecimento ao anterior técnico, Carlos Carvalhal e a todos os elementos que com ele trabalharam: «Já o fiz pessoalmente, mas faço questão de fazê-lo aqui também. Sou muito privilegiado pela forma como ele me integrou na sua equipa técnica. Acolheu-me totalmente, senti-me um elemento da sua equipa técnica. Partilhámos tudo, opinei sobre tudo e estou muito grato pela forma como passámos este período», por isso, também, «sou parte do que aconteceu. Compete-me, agora, enquanto treinador interino, perceber de que forma é que tenho de tirar este peso negativo de cima dos jogadores e otimizar as ideias que sabem». A receita, prosseguiu, «é mostrar-lhes que têm valor e levà-los ao caminho do sucesso para este jogo. Tal como disse, eu vou conduzir a equipa até este jogo e o importante foi aliviar um bocadinho o peso dos jogadores. Levá-los a sensações de conforto. Esse foi o principal foco. Chegámos ao final da semana e sentimos que os jogadores estão ligados e capazes de responder ao desafio que será o jogo».

Ricardo Silva assume a equipa em circuntâncias iguais às vivividas em dezembro de 2024 aquando da saída de Evangelista do comando técnico, fazendo a ponte para a chegada de Hugo Oliveira.

Na altura, foi questionado se pensava, no futuro, ser treinador principal. Respondeu que não. Hoje, este sábado, «não consigo dar a mesma resposta de forma tão vincada. Com o passar do tempo acontecem coisas diferentes e o tempo convenceu-me, também, que da minha função dentro do clube, sendo um treinador interino, faz parte estar preparado para ter de liderar com esta situação. O que mais quero e o que é mais importante é que a nossa administração, que é extremamente competente, tome uma decisão confortável e sem pressa. Eu estarei aqui para fazer face ao que tiver de ser feito até terem conforto de tomar uma decisão, seja ela qual for». Entretanto, anunciou que já fez o UEFA PRO e está devidamente qualificado «para estar aqui. Até à decisão da administração, seja ela qual for, estarei aqui para segurar o leme da embarcação», concluiu Ricardo Silva a conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste domingo, da nona jornada.

Rio Ave e Famalicão encontram-se às 18 horas, em Vila do Conde.