Famalicão: Treinadores famalicenses assumem seleções sub-13 e sub-14 da AF Braga

O comando técnico da seleção masculina sub-13 será assumido por Luís Teixeira, tendo como adjuntos Tiago Salgado e Duarte Baptista e Paulo Soares como treinador de guarda-redes.

Tiago Salgado será o treinador principal da seleção sub-14 e terá como adjuntos Luís Teixeira e Duarte Baptista. Paulo Soares é o treinador de guarda-redes.

Na apresentação das equipas técnicas, que decorreu esta segunda-feira, também foi anunciado que Sónia Silva assume o comando técnico das seleções femininas de futebol e terá como treinador de guarda-redes Duarte Baptista.

Pedro Sousa, presidente da AF Braga, explicou que «as equipas técnicas têm como missão não só escolher os melhores atletas, mas formá-los em competências técnicas e pessoais reforçando o papel do futebol escola, do futebol de valores. Queremos ganhar, mas queremos ganhar a todos os níveis. A educação, a formação, os valores serão sempre mais importantes do que a competição».

Rui Baptista, famalicense que é o vice-presidente para o futebol, deu conta da importância dos atletas e técnicos «sentirem que quando entram em campo representam um distrito cheio de talento, um emblema que representa centenas de clubes e muitos milhares de atletas. Escolhemos equipas técnicas multidisplinares, com currículos vastos, profissionais e desportivos, e educação superior e técnica relevantes».