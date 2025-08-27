Concelho, Desporto

Famalicão: Treinos de captação no CRF

O Clube de Rugby de Famalicão tem a decorrer treinos de captação abertos a todas as idades.

Os treinos decorrem no campo do Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa, à segunda e quarta-feira. Das 19 às 20 horas, para jovens até aos sub-16; das 20 às 21h30, dos sub-18 a seniores.

Para mais informações deve contactar o 916 946 820 ou crfamalicao@gmail.com

Famalicão: Sete forças políticas candidatam-se à Câmara Municipal

Tal como em 2021, há sete candidaturas à Câmara Municipal de Famalicão. Nas autárquicas deste ano, marcadas para o dia 12 de outubro, a grande novidade é o ADN, com Anabela Mendes a liderar a candidatura; em sentido contrário, o Bloco de Esquerda fica fora do ato eleitoral. O partido, que em abril passado elegeu uma nova estrutura que pretendia revitalizar o BE e assumia como desígnio regressar à Assembleia Municipal, não foi capaz de formar qualquer lista.

Depois, há três recandidaturas: a de Mário Passos, pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS/PP) que venceu em 2021; Eduardo Oliveira, do PS, que também concorreu e perdeu nesse ato eleitoral, tal como Sandra Pimenta, do PAN, voltam a candidatar-se.

Quanto a estreias, há Pedro Alves, pelo Chega, que em 2021 foi candidato à Junta de Freguesia de Gavião; Sílvio Sousa, outrora deputado municipal, lidera a candidatura da CDU; e Paulo Ricardo Lopes avança pela Iniciativa Liberal, depois de em 2021 o partido ter lançado José Bilhoto.

Recorde-se que o sorteio para a definição da ordem das forças políticas nos boletins de voto das eleições autárquicas em Vila Nova de Famalicão realizou-se no dia 19 de agosto.

No que diz respeito à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, os eleitores vão encontrar sete opções. Em primeiro lugar surge a CDU, seguindo-se o Partido Socialista. Depois aparece o Chega, o PAN e a Iniciativa Liberal. A coligação Mais Ação. Mais Famalicão ocupa a sexta posição, e em último lugar surge a Alternativa Democrática Nacional (ADN).

Famalicão: Está a terminar a 2.ª fase de candidaturas à Residência de Estudantes “A Vila”

Está quase a terminar a segunda fase das candidaturas ao alojamento da Residência de Estudantes, a Vila. Acaba a 31 de agosto, domingo, ao que se segue a terceira fase, que vai de 15 de setembro a 31 de maio de 2026, já em pleno ano letivo. As candidaturas devem ser submetidas através do portal Famalicão Mais.

A Vila – Residência de Estudantes, localizada no topo sul da Praça D. Maria II (antigo edifício dos serviços do Ambiente), tem capacidade para instalar 91 pessoas, distribuídas por 53 quartos, com cinco tipologias diferentes, incluindo quartos e estúdios simples e duplos e quartos adaptados para pessoas com mobilidade condicionada.

De acordo com a informação do Município de Vila Nova de Famalicão, os valores da mensalidade a praticar no ano letivo 2025/2026 são de 91,44 euros para estudantes bolseiros; 261,25 euros para estudantes não bolseiros e de 365,75 euros para investigadores.

Os resultados da segunda fase serão conhecidos a 12 de setembro, sendo que o período de alojamento começa já a 1 de setembro.

O edifício tem receção, sala de estudo, espaço de refeição e convício internos e externos, cozinhas, instalações sanitárias, salas técnicas, área de apoio ao pessoal, áreas de gestão, armazenamento e garagem/oficina para bicicletas.

Recorde-se que o investimento foi de 5,4 milhões de euros: 3,4 milhões são provenientes do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em parceria com a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação.

A Vila dará resposta às quatro instituições de Ensino Superior fixadas no concelho de Famalicão – Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), Universidade do Minho e Universidade Lusíada e aos centros de investigação aqui sediados, nomeadamente o CITEVE e o CeNTI.

Famalicão: Equipa feminina joga esta noite em Ribeirão

Na noite desta quarta-feira, às 21 horas, a equipa feminina do FC Famalicão realiza um jogo-treino com o FC Tirsense.

O encontro, mais um para preparar a nova época, joga-se no Estádio do Passal, em Ribeirão, e é de entrada livre.

No domingo, às 11 horas, no Estádio do Dragão, o conjunto famalicense é o convidado para a apresentação da equipa do FC Porto, formação que milita na 2.ª divisão.

Famalicão: «Quem visita a Feira de Artesanato e Gastronomia vem para viver uma experiência completa»

Com 60 artesãos e 35 produtores gastronómicos, além da restauração, a Feira de Artesanato e Gastronomia abre esta sexta-feira, fiel ao figurino dos últimos anos. Mais de um terço dos artesãos presentes são de Famalicão, os restantes de outras regiões. Há três estreias, mas a maioria tem histórico. Quim Barreiros, os D.A.M.A e o Dillaz são cabeças de cartaz da animação. Quem visita a feira «não o faz só para visitar os stands e fazer compras. Vem para viver uma experiência completa», refere o presidente da Câmara Municipal.

CIDADE HOJE (CH) – Está a surgir alguma novidade na 40.ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão?

Mário Passos (MP) – A nossa Feira de Artesanato e Gastronomia mantém-se fiel à sua identidade tradicional, com uma vasta e diversificada oferta de artesanato, com o trabalho ao vivo dos artesãos, a gastronomia regional e muita animação musical. Este ano, contaremos com cerca de 60 artesãos e 35 produtores gastronómicos, além dos espaços de restauração. A dinâmica da Feira sofreu alterações com a renovação do centro urbano. Mudanças elogiadas quer por expositores, quer por visitantes, e as cerca de 140 mil pessoas que no último ano passaram pelo recinto são um bom exemplo da atratividade e prestígio da nossa Feira.

CH – Qual o peso do artesanato famalicense?

MP – Felizmente Vila Nova de Famalicão tem muitos e bons nomes na área do artesanato. Artesãos muito talentosos, que muito nos orgulham e que, com o seu trabalho, preservam as nossas tradições, a nossa identidade, transmitindo estes saberes às gerações mais novas. Na edição deste ano da Feira de Artesanato, mais de um terço dos artesãos presentes são de Famalicão, mas há também mais uma vez o cuidado de manter a diversidade e de trazer o melhor do país para a Feira, que na sua génese tem também o propósito de mostrar o que de melhor se faz no país ao nível das artes e ofícios.

CH – Têm surgido novas propostas?

MP – Sim, de ano para ano. Em 2024 tivemos 8 expositores que se estrearam na nossa Feira e este ano temos mais 3. Temos sido capazes de atrair novos expositores, mas também de valorizar aqueles que estão connosco há vários anos e que continuam a ver na nossa Feira uma montra privilegiada para o seu trabalho. A Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão é um ponto de encontro de excelência entre a tradição e os novos conceitos de artesanato.

CH – A animação é imprescindível para atrair visitantes?

MP – Sem dúvida. Quem visita a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão não o faz só para visitar os stands e fazer compras. Vem para viver uma experiência completa, onde também se incluem os bons petiscos, a boa comida e a boa música. Os espetáculos são um complemento muito importante para a atratividade do evento. Este ano voltamos a contar com nomes nacionais, como o Quim Barreiros, os D.A.M.A e o Dillaz, mas também com um conjunto de artistas do concelho que aqui têm mais uma oportunidade para mostrarem o seu talento.

CH – O espaço está renovado, mas é suficiente para a arquitetura do certame?

MP – O feedback que temos recebido tem sido muito positivo não só por parte dos expositores, como também de quem nos visita. Estamos muito satisfeitos com o novo figurino e com a atual dinâmica da Feira de Artesanato e Gastronomia que fazem jus às quatro décadas do certame.

CH- O evento foi criticado pelo valor, como justifica?

MP – Sem querer perder muito tempo com comentários que considero desajustados, a única coisa que me apraz dizer sobre o assunto é que a Feira de Artesanato foi reconfigurada em 2023, com um recinto renovado e com uma aposta reforçada ao nível da programação musical. De então para cá, os ajustes que se têm verificado no seu orçamento resultam do aumento de preços sobretudo relacionado com a despesa afeta a estruturas e logística e às atividades de animação.

Facto é que a afirmação do evento é cada vez maior, com atratividade e com argumentos para ser cada vez melhor. A demonstração está à vista de todos: o número crescente de famalicenses e dos muitos visitantes de fora do concelho que ao longo dos dez dias visitam a nossa Feira de Artesanato.

 

Famalicão: Motociclista de 23 anos sofre ferimentos graves em colisão entre mota e carro (N14)

Um jovem de 23 anos ficou com ferimentos considerados graves, na sequência da colisão da mota onde seguia com um veículo ligeiro, na estrada nacional 14, em Arnoso Sta Maria, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 13h30, na Avenida Conde de Arnoso, sendo que para o local foram acionados os B.V. Famalicenses.

A vítima, com múltiplas fraturas, foi encaminhada para o Hospital de Braga. Fonte do socorro adiantou à nossa redação que não corre risco de vida.

Famalicão: BTT Night Race é a 13 de setembro em circuito urbano

A BTT Night Race, organizada pela Asssociação Amigos do Pedal, realiza-se a 13 de setembro.

Marcada para as 20 horas, é uma prova de 7 voltas a um percurso de 10 kms, com 130 mts de acumulado, de pura adrenalina e com uma enorme variedade de trilhos em parques, quintas, bosque, serrações e escolas, com duas zonas de grande espetacularidade. Com um ambiente único, esta prova alia o desporto ao convívio.

Pode participar a solo ou em duplas, em bike normal em E.bike

As inscrições podem ser feitas em www.bttnightracefamalicao.com