Famalicão: Treinos de captação no CRF

Com 60 artesãos e 35 produtores gastronómicos, além da restauração, a Feira de Artesanato e Gastronomia abre esta sexta-feira, fiel ao figurino dos últimos anos. Mais de um terço dos artesãos presentes são de Famalicão, os restantes de outras regiões. Há três estreias, mas a maioria tem histórico. Quim Barreiros, os D.A.M.A e o Dillaz são cabeças de cartaz da animação. Quem visita a feira «não o faz só para visitar os stands e fazer compras. Vem para viver uma experiência completa», refere o presidente da Câmara Municipal.

CIDADE HOJE (CH) – Está a surgir alguma novidade na 40.ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão?

Mário Passos (MP) – A nossa Feira de Artesanato e Gastronomia mantém-se fiel à sua identidade tradicional, com uma vasta e diversificada oferta de artesanato, com o trabalho ao vivo dos artesãos, a gastronomia regional e muita animação musical. Este ano, contaremos com cerca de 60 artesãos e 35 produtores gastronómicos, além dos espaços de restauração. A dinâmica da Feira sofreu alterações com a renovação do centro urbano. Mudanças elogiadas quer por expositores, quer por visitantes, e as cerca de 140 mil pessoas que no último ano passaram pelo recinto são um bom exemplo da atratividade e prestígio da nossa Feira.

CH – Qual o peso do artesanato famalicense?

MP – Felizmente Vila Nova de Famalicão tem muitos e bons nomes na área do artesanato. Artesãos muito talentosos, que muito nos orgulham e que, com o seu trabalho, preservam as nossas tradições, a nossa identidade, transmitindo estes saberes às gerações mais novas. Na edição deste ano da Feira de Artesanato, mais de um terço dos artesãos presentes são de Famalicão, mas há também mais uma vez o cuidado de manter a diversidade e de trazer o melhor do país para a Feira, que na sua génese tem também o propósito de mostrar o que de melhor se faz no país ao nível das artes e ofícios.

CH – Têm surgido novas propostas?

MP – Sim, de ano para ano. Em 2024 tivemos 8 expositores que se estrearam na nossa Feira e este ano temos mais 3. Temos sido capazes de atrair novos expositores, mas também de valorizar aqueles que estão connosco há vários anos e que continuam a ver na nossa Feira uma montra privilegiada para o seu trabalho. A Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão é um ponto de encontro de excelência entre a tradição e os novos conceitos de artesanato.

CH – A animação é imprescindível para atrair visitantes?

MP – Sem dúvida. Quem visita a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão não o faz só para visitar os stands e fazer compras. Vem para viver uma experiência completa, onde também se incluem os bons petiscos, a boa comida e a boa música. Os espetáculos são um complemento muito importante para a atratividade do evento. Este ano voltamos a contar com nomes nacionais, como o Quim Barreiros, os D.A.M.A e o Dillaz, mas também com um conjunto de artistas do concelho que aqui têm mais uma oportunidade para mostrarem o seu talento.

CH – O espaço está renovado, mas é suficiente para a arquitetura do certame?

MP – O feedback que temos recebido tem sido muito positivo não só por parte dos expositores, como também de quem nos visita. Estamos muito satisfeitos com o novo figurino e com a atual dinâmica da Feira de Artesanato e Gastronomia que fazem jus às quatro décadas do certame.

CH- O evento foi criticado pelo valor, como justifica?

MP – Sem querer perder muito tempo com comentários que considero desajustados, a única coisa que me apraz dizer sobre o assunto é que a Feira de Artesanato foi reconfigurada em 2023, com um recinto renovado e com uma aposta reforçada ao nível da programação musical. De então para cá, os ajustes que se têm verificado no seu orçamento resultam do aumento de preços sobretudo relacionado com a despesa afeta a estruturas e logística e às atividades de animação.

Facto é que a afirmação do evento é cada vez maior, com atratividade e com argumentos para ser cada vez melhor. A demonstração está à vista de todos: o número crescente de famalicenses e dos muitos visitantes de fora do concelho que ao longo dos dez dias visitam a nossa Feira de Artesanato.