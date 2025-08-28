Concelho, Desporto, Futebol

Famalicão: Treinos de captação para equipa feminina da ADJ Mouquim

A partir de setembro, a Associação Desportiva Juventude de Mouquim vai realizar treinos de captação para a equipa feminina sub-17, para jovens nascidas entre 2008 e 2012.

Os treinos vão decorrer nas instalações do clube, à quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas.

Para mais informações deve contactar o 965 503 619 ou 918 657 343.

Famalicão: Joane visita Esposende e Oliveirense recebe o Santa Maria

No próximo fim de semana joga-se a segunda jornada da bigONE Pró-Nacional da AF Braga. No sábado, às 16 horas, a Oliveirense recebe, no Estádio de Ribes, o Santa Maria FC, enquanto que o Joane visita, no domingo, às 16 horas, o Esposende.

Na jornada inaugural, a equipa joanense empatou, 1-1, na receção ao Vieira, enquanto que os oliveirenses perderam, 1-0, em Prado.

Os adversários da segunda jornada tiveram resultados distintos na ronda de abertura. O Santa Maria, em casa, perdeu, 1-2, com o Maria da Fonte, enquanto que o Esposende foi vencer, 1-3, em casa d´Os Sandinenses.

Famalicão: Eduardo Oliveira quer Centro Intergeracional com bosque

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, quer construir um Centro Intergeracional, a que denomina Gerações com Sentido. Já tinha revelado este propósito, agora especifica que o mesmo tem que ter creche, centro geriátrico, unidade de cuidados continuados, um centro de dia para seniores com demência e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, uma casa de repouso/apoio para cuidadores informais e ainda uma piscina e ginásio adaptados a todas as idades.

Em comunicado, realça que o objetivo do projeto «é cuidar de todas as gerações, unir crianças, seniores e famílias e dar dignidade a quem cuida e a quem precisa de cuidados». Acrescenta que «este é mais do que um projeto social. É um novo rumo para o concelho. Uma nova vida para as famílias. Porque Vila Nova de Famalicão pode – e deve – ser pioneira. Porque Vila Nova de Famalicão merece mais. Este é um compromisso real e eu estarei sempre ao lado dos famalicenses», afirma Eduardo Oliveira.

O projeto inclui, ainda, bosque da família, um espaço de sustentabilidade, onde «todas as crianças que nascerem em Vila Nova de Famalicão terão a oportunidade de plantar a sua própria árvore – um gesto simbólico que representa o compromisso com o planeta, a ligação ao território e a esperança no futuro. Essa árvore crescerá com elas, será um marco da sua história e da história do nosso concelho» refere.

Por fim, Eduardo Oliveira revela o projeto Loving Planet, uma das três iniciativas inovadoras que integram este novo espaço – além da Casa Memória Viva e do Projeto Cuidar Maior – e que promovem o cuidado, a inclusão, a saúde mental e o bem-estar.

Famalicão: Candidaturas para a Gala do Desporto terminam a 15 de setembro

Os campeões famalicenses podem candidatar-se, até 15 de setembro, ao “Famalicense D’Ouro”, galardão municipal que será entregue na noite do dia 9 de novembro, no Pavilhão Municipal, no decurso da 10ª edição da Gala do Desporto de Famalicão. As inscrições e candidaturas, abertas no primeiro dia de julho passado, podem ser feitas através do formulário disponível no site da autarquia, em www.famalicao.pt, onde também é possível concorrer ao galardão do júri.

A décima edição da Gala do Desporto, organizada pela Câmara Municipal, volta a homenagear dirigentes, treinadores, atletas e árbitros, bem como associações e clubes do concelho que, nas épocas desportivas 2024 e 2024/2025, se destacaram pelos resultados nacionais e internacionais.

Também serão atribuídos os galardões do júri à candidatura mais votada em cada uma das oito categorias a concurso: “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” e “Prémio Excelência”. O “Evento Desportivo do Ano” volta a ser eleito por votação online do público, entre as três candidaturas mais pontuadas pelo júri.

Em 2024 foram homenageados 215 atletas, técnicos, associações, clubes e dirigentes desportivos, pelos títulos nacionais e internacionais alcançados em 34 modalidades desportivas na época 2023 e 2023/2024. Destaque também para a atribuição do “Prémio Excelência” à AFSA – Associação de Futebol de Salão Amador de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: No primeiro semestre, Riopele apresenta faturação consolidada de 52,7 milhões

A Riopele superou as metas traçadas para o primeiro semestre de 2025. A faturação consolidada de 52,7 milhões de euros; subida das vendas de 6%; um lucro EBITDA (lucro antes dos impostos, amortizações, etc.) de 16%; e uma descida da dívida da empresa têxtil.

O presidente do conselho de administração, José Alexandre Oliveira, passou uma mensagem de confiança: «sinto-me muito satisfeito com os resultados alcançados pelas nossas equipas no primeiro semestre de 2025, resultados que só foram possíveis graças ao comprometimento, à dedicação e ao espírito de colaboração de todos. Encaramos o futuro com otimismo, mas com plena consciência dos desafios e incertezas que o setor têxtil e o mundo enfrentam. No entanto, tenho plena confiança de que os colaboradores da Riopele continuarão a garantir o crescimento sustentável da empresa, honrando quase um século de história e preparando a Riopele para os desafios que virão», referiu.

Estes dados e outros foram analisados num encontro de gestão, em julho, que reuniu cerca de 250 colaboradores. José Oliveira falou dos pilares estratégicos da empresa, abordou os desafios que a indústria têxtil enfrenta «num contexto político, económico e social particularmente exigente», referiu.

Na altura, o diretor criativo, Carlos Costa, revelou a coleção AW26, revisitando os primeiros anos da Riopele — as pessoas, os lugares e os fios que deram início a tudo. O encontro também antecipou as comemorações do centenário da empresa, em 2027, com a apresentação das primeiras iniciativas pela gerente de desenvolvimento de negócios, Francisca Oliveira. Houve, ainda, um momento cultural em homenagem à fundação da empresa.

Francês Antoine Joujou reforça ataque do FC Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão anunciou a contratação de Antoine Joujou, extremo francês de 22 anos. O jogador chega proveniente do Parma, assinando um contrato válido até ao final da presente temporada.

Formado no FC Melun e CS Brétigny, Joujou deu nas vistas ao serviço do Le Havre, clube que representou desde 2020. Começou nos sub-19 e na equipa B, mas rapidamente conquistou espaço no plantel principal. Foi peça importante na subida à Ligue 1 e estreou-se no principal escalão do futebol francês em 2023, onde se destacou pela regularidade.

O bom desempenho levou à transferência para o Parma, que o cedeu novamente ao Le Havre na última época. No total, o extremo soma já perto de 50 jogos na primeira divisão francesa. Além disso, conta com experiência internacional pelas seleções jovens de França, tendo participado no Mundial de sub-20 em 2023 e no Torneio Maurice Revello em 2024.

Na apresentação, Joujou mostrou-se entusiasmado com o novo desafio. Admitiu estar “muito feliz pela oportunidade de representar o FC Famalicão” e revelou que sentiu confiança tanto do clube como do treinador. O francês afirmou querer “jogar, mostrar qualidades e ajudar a equipa a atingir os seus objetivos”, sublinhando que está em boa forma física e determinado em “transpirar a camisola” para retribuir a aposta feita nele.

O extremo contou ainda ter falado com o compatriota Mathias de Amorim, que lhe transmitiu uma imagem positiva do clube. Sobre o seu estilo de jogo, definiu-se como “um jogador rápido, que gosta de driblar e de contribuir para o ataque da equipa”.

Famalicão: Equipa feminina aguarda decisão do TAD para jogar na Liga BPI

Realizou-se, esta quarta-feira, o sorteio da Liga BPI, principal campeonato nacional de futebol feminino. O sorteio, condicionado – por pender no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) a decisão da inscrição do Damaiense, por incumprimento dos requisitos necessários para participar no campeonato -, manteve a formação da amadora no lote das equipas. De “fora” ficou o FC Famalicão que, em junho passado, foi convidado pela Federação Portuguesa de Futebol a ocupar o lugar do emblema incumpridor.

O Damaiense, no início de julho, interpôs providenciar cautelar contra a decisão da Comissão de Licenciamento da Federação, tendo recebido luz verde do Tribunal Central Administrativo Sul para ser integrado na competição.

CIDADE HOJE sabe que uma decisão definitiva está para breve e que a Comissão federativa reitera os argumentos de incumprimento do Damaiense. Por outro lado, o FC Famalicão, que se tornou assistente no processo, aguarda uma decisão, confiando que a salvaguarda das regras de participação no campeonato seja assegurada e cumprida por todos os clubes, para defesa da verdade desportiva e da integridade da competição.

Nesta fase, o clube liderado por Pina Ferreira não se pronuncia sobre o processo, mas fonte contactada por CIDADE HOJE avança que «há muita serenidade porque sabemos que neste tipo de processos há procedimentos a cumprir. Ao Famalicão cabe acompanhar, fazer valer os seus argumentos e direitos, mas serenos até ao fecho deste processo». O clube preparou um plantel para competir na Liga BPI, «cumprindo todos os critérios como infraestruturas, recursos humanos e aspetos financeiros a que todos os clubes estão obrigados».

A Liga BPI 2025/2026 começa no fim de semana de 13 e 14 de setembro.