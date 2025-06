Famalicão: Três atletas da EARO correram nos nacionais sub-16

No passado fim de semana, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira teve três atletas nos Campeonatos Nacionais sub-16 de atletismo, que se disputaram em Seia.

No sábado, na corrida dos 1500 metros, Tomás Ramos foi décimo quarto, Luísa Castro terminou no décimo sexto lugar e Mafalda Ferreira foi décima nona. No domingo, na prova dos 800 metros, Luísa Castro foi trigésima primeira e Tomás Ramos terminou no vigésimo quinto lugar.