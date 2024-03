Famalicão: Três atletas da Jing-She convocados para o Europeu de Wushu

Lara Marques, Tomás Marques e Tomás Nunes estão convocados para representar a Seleção Nacional da FPAMC – Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD. Os atletas da Jing-She Escola de Wushu Kungfu foram chamados após o processo de apuramento que decorreu entre setembro do ano passado e março deste ano.

Os atletas vão competir por Portugal no 19º Campeonato da Europa de Wushu, em Estocolmo, na Suécia, entre 3 e 5 de maio.

Lara Marques, 13 anos, terá a sua estreia ao serviço de Portugal num Europeu presencial. A atleta competirá no escalão 12-14 anos, nas provas de Changquan 1ª geração (Punhos do Norte da China), Jianshu 1ª geração (Espada) e Qiangshu 1ª geração (Lança).

Tomás Marques, 18 anos, tem um extenso currículo de europeus, com oito pódios, entre 2015 e 2019, três dos quais como Campeão Europeu. O atleta competirá em Nanquan 3ª geração (Punhos do Sul da China), Nandao 3ª geração (Sabre do Sul da China) e Nangun 3ª geração (Bastão do Sul da China).

Tomás Nunes, 13 anos, representará Portugal pela terceira vez, tendo já no seu palmarés uma medalha de bronze no Europeu de Kungfu Tradicional, em 2019, na Rússia. Em maio, Tomás Nunes vai competir em Nanquan 1ª geração, Nandao 1ª geração e Nangun 1ª geração (Bastão do Sul da China).

O treinador Alexandre Oliveira e a presidente da Jing-She, Ana Rita Rego, felicitam os «atletas pelo cumprimento de mais um objetivo no percurso competitivo. Estes atletas encontram-se a desenvolver a sua carreira desportiva e a construir o seu desenvolvimento pessoal», referem.