A Mostra Comunitária e festa dos padroeiros São Cosme e São Damião vão decorrer entre os dias 25 e 27 de setembro. A noite do primeiro dia conta com as atuações da banda Syn & Friends, às 22 horas, e o Dj Pedro Monteiro.

A Mostra Comunitária abre às 14h30, do dia 26 e, a partir desse momento, terão lugar várias iniciativas de índole desportiva, cultural e religiosa. A noite fica para a atuação da banda A Kind of Queen, terminando, também com música, pelo Dj Nero.

O dia 27 de setembro será repleto de atividades, desde uma caminhada, a partir das 9 horas, passeio de motas, almoço em takeway, concurso d´ “O doce da terra” e eucaristia, seguida de procissão.