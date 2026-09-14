Três homens, de cara tapada, assaltaram o café Real Sabor, em Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão. O crime aconteceu por volta da 01h30 desta segunda-feira e toda a ação durou cerca de um minuto.

Os assaltantes partiram a porta do estabelecimento com um pé de cabra e entraram no espaço. De seguida, arrastaram a máquina de tabaco para o exterior e colocaram-na no veículo que os aguardava.

A máquina acabou por ser encontrada algumas horas depois, numa zona florestal isolada, sem habitações, na freguesia de Vermoim.

A GNR está a investigar o caso e já recolheu as imagens de videovigilância do café, que poderão ajudar a identificar os autores do assalto.