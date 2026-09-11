O campo n.º 1 da Academia do FC Famalicão recebe, este sábado e domingo, sempre às 11 horas, dois jogos das equipas de formação. No sábado, a equipa sub-16 recebe o AVS SAD e, no domingo, os sub-17 recebem o Feirense.

A equipa sub-19 joga na manhã deste sábado, às 10h30, no Estádio Dr. Jorge Sampaio, casa do FC Porto. No campeonato nacional júnior, o conjunto famalicense soma 4 pontos em outras tantas partidas.

O nacional sub-17 vai cumprir a sexta jornada e, até ao momento, o Famalicão soma apenas 3 pontos. A equipa B (sub-16) joga na 2.ª divisão e vai disputar a segunda jornada, depois de na primeira ronda ter aplicado uma goleada (4-0) ao Penafiel.