Famalicão: Três famalicenses entre os melhores do mundo de Wushu

Os atletas da Jing-She Escola de Wushu Lara Marques, Tiago Mesquita e Tomás Nunes, ao serviço da Seleção Nacional da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD, competiram no 10º Campeonato do Mundo de Juniores de Wushu, alcançando dois décimos lugares e seis classificações entre os 20 melhores mundiais nas nove provas disputadas.

Em Tianjin, na China, de 23 a 31 de março, cada atleta competiu em três provas de Wushu moderno, sendo os famalicenses Lara, Tiago e Tomás os únicos da comitiva nacional a representar Portugal neste Mundial de Juniores.

Este campeonato contou com 700 atletas, 1180 participantes totais (incluindo treinadores, oficiais, etc.) de 78 países dos 5 continentes.

A participação dos três famalicenses «ficou marcada por uma notória evolução técnica, sendo reflexo do trabalho contínuo, exigente e progressivamente mais qualificado. Sublinhamos, também, o crescimento significativo da competição mundial, quer pelo aumento do número de atletas e países participantes, quer pela evidente evolução crescente da qualidade técnica global», afirmam os treinadores Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego.

Lara, Tiago e Tomás encontram-se agora a preparar o Europeu de Wushu, que decorrerá no início de maio, em Lyon, França.