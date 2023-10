Famalicão: Três famalicenses vão disputar o Ironman de Cascais

Três famalicenses vão estar, no próximo sábado, na prova de triatlo mais dura do mundo, o Ironman. André Cortinhas, Francisco Machado e Rui Peixoto, em representação da Brama Motorsport, vão estar em Cascais para participar na 3.ª edição do Ironman de longa distância, uma prova de superação que envolve natação, ciclismo e atletismo. A par destes famalicenses, estão inscritos mais de 4 mil atletas oriundos de mais de 70 países.

Os atletas vão participar em equipa, pelo que cada um terá de fazer um dos segmentos: nadar, em águas abertas, cerca de dois quilómetros ao largo da cidade de Cascais; percorrer cerca de 90 quilómetros por um percurso de alcatrão; e correr praticamente a distância de uma meia maratona (21 km). Só concluindo esses três segmentos, em pouco mais do que 8 horas, é que poderão ser considerados Homens de Ferro.

Dos três atletas, dois vão tentar completar o desafio pela segunda vez. André Cortinhas e Francisco Machado já realizaram a prova totalmente a solo. Para Rui Peixoto é a primeira grande aventura neste tipo de eventos.

Os que repetem lembram a emoção que sentem quando se ouve o hino nacional antes do arranque para o grande “empeno”. Destacam, também, o apoio caloroso de quem está a assistir e a emoção indescritível que se sente ao cortar a meta. Pelo meio, «é preciso uma grande força mental e física para vencer os obstáculos que uma prova desta natureza nos coloca», refere André Cortinhas.

Francisco Machado regressa a Cascais com a ambição de voltar a sentir a «satisfação de terminar uma das provas épicas do mundo. Passar na meta e ouvir no meio de milhares de pessoas a chamarem o teu nome sem te conhecerem e, acima de tudo, poder juntar três desportos que praticamos num só», são argumentos que motivam este atleta a voltar a competir naquele difícil palco.

O estreante Rui Peixoto está ansioso. «Espero poder estar à altura do desafio e sentir o que os meus companheiros já sentiram», refere, destacando que têm levado a cabo um plano de treinos intenso, capaz de dar uma resposta adequada no dia da prova. «É do trabalho que fizemos que vamos retirar os resultados pretendidos», afiançam. Antecipando o que pode a ser a prova, olham já para «a lindíssima baía de Cascais para nadar, a Serra da Malveira e os seus bosques com a famosa passagem pelo Circuito do Estoril, e a Marginal de Cascais onde os 21km se fazem a par do mar, rodeado sempre de milhares e milhares de pessoas que assistem».