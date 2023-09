Famalicão: Três feridos em aparatosa colisão na freguesia de Delães

A Associação Comercial e Industrial de V. N. Famalicão (ACIF) promove, no dia 26 de setembro, a partir das 15 horas, na Casa do Empresário e Formação, uma sessão de esclarecimento sobre a medida do cheque-formação +Digital.

Para dar as explicações estará o Chefe de Equipa do Projeto de Transição Digital do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Luís Manuel Ribeiro. Mas a sessão contará ainda com o Presidente da ACIF, Fernando Xavier Ferreira, que realizará a abertura da iniciativa, e com o vereador da Economia e Educação do Município de V. N. Famalicão, Augusto Lima, que abordará a temática da “Importância da Formação”.

Recorde-se que a medida já tem o período de candidaturas aberto, com os interessados a poderem ter acesso a um cheque para formação, com um valor total até 750 euros. Segundo a ACIF, «esta será uma boa oportunidade para a obtenção de todas as informações relativas a esta medida, o esclarecimento de dúvidas e conhecimento das condições de acesso»

A participação é gratuita e aberta a todos os possíveis interessados, sendo ainda assim de inscrição obrigatória. As inscrições devem ser submetidas por e-mail para comunicacao@acif.pt, referindo nome e e-mail, ou através do contacto 961 219 496.

