Famalicão: Três feridos em colisão entre duas viaturas na freguesia de Outiz

Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 11h00, na Rua da Varziela.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e as vítimas sofreram ferimentos ligeiros.

Vereador quer ligar Nine a Braga com tram-train de alta frequência

O vereador da Câmara de Braga, Mário Meireles, do movimento independente “Amar e Servir Braga”, propõe a criação de um sistema de transporte tram-train que poderia chegar até à estação de Nine, em Famalicão, e estender-se até Vila Verde.

No seu site, Meireles sublinha: “O tram-train é viável, é oportuno, é de fácil implementação e tem elevado retorno do investimento”. Acrescenta que o modelo permite “ligar rapidamente o concelho de Este a Oeste e trabalhar em ligações Norte a Sul, permitindo que Braga e Vila Verde tenham serviço”.

Segundo o vereador, o ramal ferroviário de Braga recebe “uma média de três comboios por hora, nos dois sentidos”, número insuficiente para as 22 mil pessoas que poderiam recorrer à linha entre Nine e Braga com mais frequência.

Para o futuro, Meireles considera que a estação da Linha de Alta Velocidade, em Ferreiros, poderá acomodar tanto o ramal atual como novas linhas entre Braga e Vila Verde, bem como no eixo Guimarães-Braga-Barcelos-Esposende. No entanto, para uma solução imediata, defende um tram-train urbano: “O tram deverá funcionar em rede, com várias linhas. A primeira linha deve ser lançada entre a ponta Este do concelho (São Mamede D’Este) e a ponta Oeste do concelho (Arentim)”.

O vereador explica as potencialidades do sistema: “O tram-train pode circular no canal ferroviário pesado, até ao lado de um comboio de alta velocidade. Pode vir em carris desde Nine até São Mamede, cruzando o centro de Braga, com frequência de 10 em 10 minutos. Pode ter composições duplas, com portas nos dois lados dos veículos e veículos bidirecionais. Braga pode ter serviço de transporte público de massas pelo menos 21h por dia”.

Mário Meireles conclui: “Não é um sonho, pode ser uma realidade, assim haja vontade política e capacidade de execução. A mobilidade induz-se, com projetos estratégicos para o concelho e para a região”.

Carlos Reis vence Paulo Cunha para a Distrital de Braga do PSD

O atual vereador da Câmara Municipal de Barcelos venceu, este sábado, as eleições para a Distrital do PSD. A lista de Carlos Reis conquistou 2.840 votos (52,15%), contra os 2603 votos (47,85%) do famalicense Paulo Cunha, que se recandidata a um novo mandato.

Este resultado foi decidido, em grande medida, pela votação massiva do eleitorado de Barcelos no “seu” candidato. A lista de Paulo Cunha teve apenas 393 votos, contra os 1316 de Reis. Por outro lado, em Famalicão, a segunda maior concelhia do distrito em termos de votantes, o resultado foi mais aproximado. Se Paulo Cunha venceu com 945, o seu adversário teve 602.

A lista liderada pelo famalicense venceu em Braga, Cabeceiras, Celorico, Esposende, Fafe, Famalicão, Guimarães, Póvoa de Lanhoso e Vizela. Carlos Reis venceu nas concelhias de Barcelos, Amares, Terras de Bouro e Vila Verde, outra das concelhias que ajudou a “cavar” a diferença para a lista adversária.

Famalicão destruiu 1845 ninhos de vespa asiática no último ano

O combate à vespa velutina voltou a estar no centro da atuação do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão ao longo de 2025. Durante o último ano, foram destruídos 1845 ninhos desta espécie invasora no concelho.

A intervenção contínua teve como principal objetivo reduzir o risco para a população e minimizar o impacto da chamada vespa asiática no território, quer ao nível da segurança das pessoas, quer na proteção da atividade apícola e do equilíbrio ambiental.

A autarquia destaca que a ação foi desenvolvida de forma sistemática, com resposta às ocorrências sinalizadas pela população e monitorização permanente das zonas mais críticas.

Famalicão com a menor área ardida dos últimos 10 anos

Em 2025, Vila Nova de Famalicão registou apenas 24,1 hectares de área ardida, o valor mais baixo da última década, apesar de um ano marcado por condições meteorológicas adversas.

A vereadora da Proteção Civil, Vânia Marçal, considera que foi um período “particularmente exigente do ponto de vista operacional e meteorológico”, com o concelho a enfrentar 153 dias sob níveis de alerta. Ainda assim, sublinha a eficácia da resposta no terreno e o trabalho articulado entre os vários agentes.

Os números refletem também o reforço das medidas de prevenção. Ao longo do ano, o Serviço Municipal de Proteção Civil realizou intervenções de silvicultura em 62 hectares de faixas de gestão de combustível e procedeu à manutenção de 24 quilómetros de rede viária florestal, melhorando os acessos para meios de socorro.

No âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, assinalado a 1 de março, o presidente da Câmara, Mário Passos, destacou o empenho e o profissionalismo dos agentes, afirmando que os resultados alcançados são fruto de um trabalho contínuo de planeamento, prevenção e cooperação.

Paços do Concelho de Famalicão iluminaram-se no Dia Mundial das Doenças Raras

Os Paços do Concelho iluminaram-se, na noite deste sábado, 28 de fevereiro, com as cores rosa, verde e azul, assinalando o Dia Mundial das Doenças Raras.

A iniciativa pretende demonstrar solidariedade para com todas as pessoas que vivem com uma doença rara e as suas famílias, reforçando a importância da sensibilização e da inclusão.

A autarquia associa-se assim à RD – Portugal, União das Associações das Doenças Raras de Portugal, numa ação simbólica que pretende dar visibilidade a uma causa que afeta milhares de pessoas em todo o país.

Famalicão: Três pessoas tentam assaltar e burlar a população

A União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela alertou a população para tentativas de burla e assaltos registadas durante a tarde deste sábado.

Segundo uma mensagem divulgada pela junta de freguesia nas redes sociais, dois homens e uma mulher terão abordado várias pessoas com a alegada intenção de assaltar e burlar. Os suspeitos faziam-se acompanhar por um veículo de cor cinzenta.

Apela-se à população para que esteja atenta a abordagens suspeitas por parte de desconhecidos e reforçam a importância de, em caso de dúvida, pede-se o contacto imediato com as autoridades.

A junta pede ainda a partilha do alerta, como forma de prevenir novas situações e proteger a comunidade.