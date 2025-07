Famalicão: Três feridos em colisão entre três carros na N206 (Vermoim)

O Festival Arrebita Portugal estreou-se este sábado, 19 de julho, em Vila Nova de Famalicão, depois de passar por cidades como Portimão, Idanha-a-Nova e Santiago do Cacém. O evento decorre durante este fim de semana, no Mercado Municipal, entre as 12h e as 23h, com entrada gratuita.

Com 30 chefs de várias regiões do país, o Arrebita traz dois dias dedicados à nova cozinha portuguesa, com pratos a 7,5 euros, servidos em ambiente de festa, ao ar livre. A edição famalicense dá destaque a chefs do Norte, mas conta também com cozinheiros de Lisboa, Alentejo, Trás-os-Montes e Algarve.

Além das iguarias, há show cookings, animação de rua, DJs e atividades para crianças, num evento pensado para todos os públicos e com forte ligação aos produtos locais.