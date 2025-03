Famalicão: Três feridos em colisão entre três viaturas em Gavião (N14)

A variante nascente de Famalicão foi, na noite desta sexta-feira, cortada ao trânsito, devido ao despiste de um veículo ligeiro.

O sinistro ocorreu no sentido Gavião – Calendário, nas proximidades da saída para a Avenida do Brasil.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses.

Há registo de uma vítima, com ferimentos ligeiros, que entretanto foi transportada para o hospital de Famalicão.