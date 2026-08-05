No passado passado, o GD Natação esteve em particular destaque no Triatlo de Moimenta da Beira, com três atletas e vencerem nos respetivos escalões.

Em benjamins, juvenis e iniciados Diana Braga, Gabriel Abreu e Sara Braga, respetivamente, foram os mais rápidos e conquistaram vitíorias «que refletem o empenho, dedicação e qualidade do trabalho desenvolvido», enaltece o clube.

O Triatlo Jovem de Moimenta da Beira contou para o Campeonato Norte Jovem e Prova Aberta, com distâncias adaptadas aos escalões jovens onde o GD Natação tem alcançado bons resultados.