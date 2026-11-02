Este fim de semana, Vasco Sampaio, António Azevedo e Gonçalo Ferreira, jogadores de hóquei em patins do Futebol Clube do Porto, sagraram-se campeões europeus ao serviço do emblema azul e branco. Em Espanha, o Porto venceu a Eurockey Cup 2026, no escalão de sub-15, competição que reuniu alguns dos principais clubes europeus da modalidade.

O Vasco e o Gonçalo começaram a jogar nas escolas do FAC, enquanto que o António é das escolas do Riba d´Ave Hóquei Clube. O Vasco Sampaio estuda na EB 2,3 Júlio Brandão, sendo atleta UAARE (Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola); Gonçalo Ferreira estuda na EB 2,3 D. Maria II, em Gavião, enquanto que o António Azevedo, também conhecido por Tomané, é aluno da Escola Básica Bernardino Machado, em Joane.

A competição decorreu entre a passada quinta-feira e este domingo, em Lloret de Mar, reunindo, inicialmente, 20 equipas, três das quais portuguesas – FC Porto, AD Oeiras e SL Benfica. De Espanha competiram, por exemplo, Barcelona, CP Voltregà e CD Alameda de Osuna, mas também jogaram equipas italianas, suíças, inglesas e alemãs.

Este torneio passa por uma fase de grupos, com os primeiros classificados dos vários países, que vão disputando jogos entre si até apurarem 3 finalistas que, depois, decidem o vencedor. Este ano chegaram a esta final o FC Porto, o Oeiras e o Barcelona detentor dos últimos 5 troféus, com os portistas a vencerem.