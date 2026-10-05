Duas vitórias e um segundo lugar é o resultado das prestações de três jovens atletas do GD Natação na quinta edição do Triatlo Verde de Paredes, prova realizada no passado sábado, no Parque Verde e piscinas daquela cidade.

Gabriel Abreu, em juvenis, e Diana Braga, em benjamins, venceram nos respetivos escalões, enquanto que Sara Braga, em iniciados, foi segunda. Para o clube famalicense, estes resultados «demonstram a qualidade e a versatilidade dos jovens atletas que continuam a representar o clube com grande empenho e determinação em diferentes modalidades e desafios desportivos».

A competição de Paredes, dedicada ao triatlo em bicicleta de montanha (BTT), colocou os jovens atletas perante um desafio – natação, ciclismo BTT e corrida – com as distâncias adaptadas a cada escalão. Em benjamins, 50 metros de natação, 1000 metros de BTT e 400 de corrida; iniciados: 200 metros de natação, 400 de BTT e mil de corrida; juvenis: 250 metros a nadar, 8000 de BTT e 2000 de corrida.