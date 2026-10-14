A meia maratona, que vai para a estrada no próximo domingo, dia 18 de outubro, já atingiu as três mil inscrições, o limite imposto pela organização, que continua a ser da Run Porto.

Esta é já a 12.ª edição e vai decorrer nos moldes anteriores, ou seja, arranca às 09h30 da Avenida do Brasil, em direção ao centro da cidade, seguindo em direção a Vale S. Cosme, com retorno até ao Parque do Citeve. Do mesmo local sairá a caminhada de 10 quilómetros, com circuito urbano.

Do número total de inscritos, cerca de 15% possuem origem estrangeira. Aliás, há uma semana atrás estavam inscritos atletas de 28 nacionalidades, sendo que alguns estrangeiros vêm com ambições de vencer e quem sabe bater o recorde da prova, nomeadamente os quenianos Daniel Tumaka Kosen e Mercy Nelima Simiyu, e os etíopes Arega Getahun Ayele e Zinash Mulata Waketoli, que vão medir forças com os atletas portugueses Nuno Costa (Vizela Corre), Daniel Pinheiro (PAC Running Academy), Rui Oliveira (EARO) e Vanessa Carvalho (SC Braga).

A apresentação da Q8 12ª Meia Maratona de Famalicão aconteceu nos Paços do Concelho, com a presença do vereador do Desporto, Pedro Oliveira, do diretor-geral da Run Porto, Jorge Teixeira, acompanhados por patrocinadores e parceiros oficiais da iniciativa.

«A Meia Maratona é e continuará a ser uma aposta deste município», comentou Pedro Oliveira, destacando que «é uma prova que se tem afirmado no panorama do atletismo nacional, e que se transformou num motivo de atração turística, com um impacto económico assinalável no nosso concelho».

Quanto à Run Porto, Jorge Teixeira promete um dia repleto de emoção e conquista. Assegura que «continuamos a trabalhar com o mesmo profissionalismo e dedicação que uma prova desta envergadura exige. A nossa missão é chegar ao final do dia com a sensação de dever cumprido», comenta Jorge Teixeira.

A prova de 10 km é uma distância que tem vindo a ganhar mais adeptos e que oferece uma alternativa a quem procura um desafio mais curto. Esta assegurada a presença dos atletas portugueses Mariana Regalo (Maia Atlético Clube), Marta Martins (GDC Guilhovai), Luís Mendes (ACRDS), João Azevedo (EARO), Gonçalo Rodrigues (EARO), Francisco Barros (EARO), Tomás Campos (EARO) e Ana Pereira (EARO).

Recorde-se que a Q8 12ª Meia Maratona de Famalicão resulta de uma organização conjunta do Município de Vila Nova de Famalicão e da Run Porto, tendo como patrocinador principal a Q8 e contando com o apoio da Hermotor.