Famalicão: Três mulheres feridas na sequência de uma colisão na Av. dos Descobrimentos

A Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu participou no Campeonato Regional Kempo Norte, no último fim de semana, no pavilhão Bernardino Coutinho, em Marco de Canaveses, com 20 atletas das academias Alex Ryu Jitsu a competir nas disciplinas de defesa pessoal, semi kempo e light kempo.

Por entre cerca de 500 atletas que marcaram presença na competição, a Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu conquistou dez títulos de campeões regionais, cinco vice-campeões regionais e seis terceiros lugares.

No Semi Kempo foram campeões Dionísio Moreira e Marlene Araújo. No Light Kempo venceram Fábio Carvalho, Mariana Magalhães, Marlene Araújo, Miguel Carvalho, Paulo Fernandes, Ricardo Teixeira e Tomás Azevedo. E na defesa pessoal Marlene Araújo foi campeã.

O título de vice-campeão regional foi para Diogo Moreira no Semi Kempo, Afonso Ribeiro, Ana Inês Magalhães e Marco Silva no Light Kempo e Ricardo Teixeira na Defesa Pessoal.

Em terceiro lugar ficaram classificadas Ana Freitas, Ana Inês Magalhães e Ana Lundgren no Semi Kempo e também Ana Inês Magalhães, Catarina Martins e João Barbosa no Light Kempo.