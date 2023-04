Famalicão: Três nadadores do GDN na seleção regional absoluta

No dia 24 de abril, pelas 18h30, a Casa do Lindo, na freguesia de Ribeirão, vai receber a Gala do Partido Socialista, evento comemorativo do meio século da fundação do partido que conta com as presenças de José Luís Carneiro, atual Ministro da Administração Interna, e Francisco Assis, e atual presidente do Presidente do Conselho Económico e Social.

Na sessão, o PS vai homenagear os militantes que estão filiados ao partido há mais de 25 anos. Esta será uma oportunidade «para exaltarmos os valores da democracia e da liberdade», realça o líder da Concelhia. Eduardo Oliveira.

O PS de Famalicão faz o apelo à participação. A presença na gala tem um custo de 12,50 euros e as inscrições podem ser feitas até 20 de abril, inclusive, através do email c-famalicao@ps.pt.