Famalicão: Três “pérolas” destacam-se nas seleções de Marrocos e de Portugal

Ao serviço das seleções, três jogadores do FC Famalicão estiveram (um deles ainda está) em destaque. O marroquino Zabiri jogou, na noite desta quarta-feira, nas meias finais do Campeonato do Mundo sub-20, jogo que terminou empatado (1-1) e, nas grandes penalidades, levou a melhor sobre a França (5-4). Na competição, que está a decorrer no Chile, o jovem avançado já foi autor de três golos. A final, entre Marrocos e Argentina, está agendada para o próximo domingo.

Gustavo Sá e Mathias de Amorim estiveram ao serviço da seleção nacional sub-21. Na partida contra a Bulgária (vitória portuguesa, por 3-0), Sá foi o capitão da equipa das Quinas, e no segundo jogo, com Gibraltar marcou na goleada 0-11 e fez uma assistência. Mathias de Amorim jogou nesta partida e também foi autor de uma assistência.

Estes jogos fizeram parte da fase de apuramento para o Europeu sub-21.