Famalicão: Três pessoas tentam assaltar e burlar a população

A União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela alertou a população para tentativas de burla e assaltos registadas durante a tarde deste sábado.

Segundo uma mensagem divulgada pela junta de freguesia nas redes sociais, dois homens e uma mulher terão abordado várias pessoas com a alegada intenção de assaltar e burlar. Os suspeitos faziam-se acompanhar por um veículo de cor cinzenta.

Apela-se à população para que esteja atenta a abordagens suspeitas por parte de desconhecidos e reforçam a importância de, em caso de dúvida, pede-se o contacto imediato com as autoridades.

A junta pede ainda a partilha do alerta, como forma de prevenir novas situações e proteger a comunidade.