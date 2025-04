Famalicão: Três viaturas arderam esta madrugada em Ribeirão

O Rio Ave anunciou a contratação do treinador famalicense que vai liderar a equipa feminina que está a lutar pela subida à Liga BPI. O acordo é válido até ao final da época.

O técnico, de 48 anos, tem longa experiência no futebol feminino, com títulos e subidas de divisão. João Marques, ao serviço do Benfica, conquistou a Taça de Portugal e o título da 2.ª divisão nacional; no FC Famalicão levou a equipa à 1.ª Liga, no SC Braga levantou a Taça da Liga e no Racing Power liderou a equipa à conquista da 2.ª Divisão e consequente subida ao escalão principal.

João Marques chega ao Rio Ave FC com o propósito de afirmar o clube entre os grandes do futebol feminino nacional e promete “um Rio Ave FC com confiança, com carácter e ambição para tentar atingir o objetivo da subida de divisão”, afirmou na sua apresentação.

Foto Rio Ave FC