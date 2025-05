Famalicão: “Tretas Sérias” – uma conferência para jovens na freguesia de Seide

A três jornadas do final do campeonato, o FC Famalicão tem, no próximo sábado, um desafio importante frente ao Portimonense, quarto classificado. Em caso de vitória pode, desde logo, assegurar a inédita promoção à primeira liga de futsal. Para esta partida, marcada para as 16 horas, no Pavilhão das Lameiras, os sócios têm entrada gratuita e o público paga 3 euros.

Depois do empate no domingo passado, com o Rio Ave, que mantém os famalicenses isolados na luta pelo título de campeão da 2.ª divisão (e também subida), o treinador Paulo Roxo refere que «continuamos a fazer a nossa caminhada. Sabemos o que valemos e a importância do trabalho que temos ainda pela frente». No próximo sábado, «no nosso pavilhão vamos fazer tudo por conquistar aquele que é um objetivo claro para nós. E contamos com a presença dos nossos adeptos, que têm sido fundamentais nesta caminhada», elogia o treinador.