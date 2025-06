Famalicão: Trezentas pessoas no passeio de Vermoim

Com o objetivo de garantir mais segurança, o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Famalicão compromete-se a aumentar o número de efetivos da Polícia Municipal, proporcionar-lhes formação contínua e tecnologia avançada, para garantir maior transparência, dissuasão e proteção de todos.

«Num tempo marcado por novos desafios à coesão social e à segurança pública, Famalicão precisa de uma ação determinada e inovadora nestas áreas. Queremos mais polícia de proximidade, preparada para responder às necessidades da comunidade com eficácia e confiança mútua», afirma Eduardo Oliveira.

De acordo com o programa “Mudança”, o PS defende, ainda, a celebração de um Contrato Local de Segurança com o Governo, a reivindicação de uma Divisão da PSP adequada à complexidade urbana do concelho e a modernização das instalações das forças de segurança, nomeadamente da GNR.

No que diz respeito à proteção das famílias, o candidato socialista propõe a criação de um plano municipal de prevenção da violência, com ações nas escolas e apoio direto às vítimas de violência doméstica, nas relações e assédio; ainda o reforço de meios técnicos e humanos nos serviços municipais, a criação de casas-abrigo e soluções habitacionais de emergência e mais apoio às famílias numerosas.

Fortalecimento da Proteção Civil

No âmbito da proteção civil, Eduardo Oliveira compromete-se com o fortalecimento do Centro Municipal de Operações, a criação de Unidades Locais nas freguesias e a disponibilização de meios críticos de resposta rápida. No programa está, ainda, a implementação de sistemas de alerta em tempo real e programas de sensibilização e prevenção junto da população, escolas e empresas.

Em relação a estas propostas para a segurança e proteção civil, Eduardo Oliveira diz que «integram uma estratégia ampla que coloca as pessoas no centro da ação pública, garantindo respostas articuladas, eficazes e integradas em articulação com forças de segurança, proteção civil e comunidade local».