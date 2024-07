Famalicão: Tribunal de Guimarães condena homem a oito anos de prisão por abuso sexual sobre a sobrinha de 8 anos

Nos dias 12 e 13 de julho, a Praça de Santa Marinha, recebe a Mostra Comunitária de Mogege. A abertura está marcada para as 20 horas e, até sábado, vão decorrer várias atividades que envolvem as forças vidas desta localidade, com realce para o festival de folclore, marcado para as 21 horas do último dia.

O programa da Mostra Comunitária:

Sexta-feira

20h00 | Abertura da Mostra Comunitária com a Fanfarra CNE 133 Mogege

21h00 | Encerramento das “Ferias desportivas” entrega de Diplomas de participação;

21h30 | Dança pela Escola de Dança AJ Joane

22h30 | Música com DJ

Sábado

09h00 | Abertura da Mostra Comunitária com largada de pombos

10h00 | Demonstração de ALEX RIU JIYSU

11h00 | Atividades das crianças da EB1 Mogege

12h30 | Almoço

14h30 | Campeonato de Sueca

17h00 | Caminhada solidaria Kids Trail

17h30 | Trail longo

17h45 | Trail curto

21h00 | Festival de Folclore com a participação do Rancho Folclórico de Santa Marinha de Mogege, Rancho Folclórico Regional do Sorraia — Coruche, Grupo Folclórico “Os Camponeses de Vila Nova” — Coimbra, Rancho Típico S. Mamede de Infesta — Matosinhos e Grupo Folclórico de S. Martinho do Campo — Santo Tirso .

As Mostras Comunitárias, que percorrem as 49 comunidades de freguesia do concelho, acontecem ao longo do ano, de forma rotativa e com um programa de animação associado, desenvolvido pela comunidade.

Esta iniciativa municipal assenta numa ótica de valorização da comunidade, enquanto espaço de afirmação, interação e partilha, traduzindo-se numa dinâmica exposição coletiva sobre cada comunidade de freguesia.