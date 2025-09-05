Famalicão: Tribunal decide a favor do Damaiense e mantém Famalicão na 2.ª divisão

Contrariando a decisão da Comissão de Licenciamento da Federação Portuguesa de Futebol, que não aceitou a inscrição do Damaiense na Liga BPI, por incumprimento dos requisitos necessários para competir no principal campeonato nacional feminino, o Tribunal Arbitral do Desporto decidiu de forma contrária, a favor da manutenção do clube da Amadora,

A decisão, conhecida esta quinta-feira, «surpreendeu» o FC Famalicão que se constitui assistente no processo no início deste caso. Perante a decisão do TAD, que não é definitiva, a direção e o departamento jurídico do clube «encontram-se a analisar o teor desta decisão e agirão em conformidade, na defesa dos legítimos direitos e interesses», assim consta de comunicado emitido ao final da tarde desta quinta-feira.

Recorde-se que o clube liderado por Pina Ferreira, perante o não cumprimento dos critérios do Damaiense, foi convidado pela FPF, em junho passado, a continuar na Liga BPI «e preparou-se para nela participar, não lhe havendo sido dada informação contrária até à data de hoje».

O Futebol Clube Famalicão constituiu-se como contrainteressado neste processo para fazer valer «os seus direitos». No entanto e neste momento, a equipa feminina está no nacional da 2.ª divisão, onde caiu após perder o play off de manutenção com o Rio Ave.