Famalicão: Tribunal decreta prisão preventiva para assaltante

O centro da cidade recebe, no próximo fim de semana, o Mercado “Linhas e Trapos”, dedicado à arte da costura e em “linha” com a sustentabilidade. Na Praça D. Maria II estão perto de duas dezenas de especialistas na arte de manejar a agulha. O mercado, de entrada livre, vai funcionar no sábado, das 10h00 às 23h00, e no domingo, das 10h00 às 18h00.

Haverá, também, programação cultural, no domingo, com coreografias pela ARTIS – Academia de Bailado, às 14h00, e o concerto de Ângela Silva, que vai “Cantar Abril”, a partir das 16h00.

O Mercado das Linhas e Trapos insere-se no projeto municipal “Vai à Vila!”. Trata-se de uma iniciativa de animação regular do centro de Famalicão que arrancou no ano passado e preenche os fins de semana, conciliando o novo centro urbano com uma dinâmica cultural e lúdica intensa. Toda programação do “Vai à Vila” em www.famalicao.pt