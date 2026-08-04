O suspeito de ter provocado um incêndio florestal na freguesia de Landim, em Vila Nova de Famalicão, ficou em prisão preventiva após ter sido ouvido no Tribunal de Famalicão.

O homem, de 54 anos, detido pela Polícia Judiciária (PJ) com o apoio da GNR, foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Braga, onde vai aguardar o desenrolar do processo judicial.

Segundo a investigação da PJ, o suspeito terá usado um isqueiro para atear dois focos de incêndio junto à vegetação que revestia o muro de um terreno agrícola. O fogo acabou por ser rapidamente extinto por um morador, evitando a sua propagação.

As autoridades consideram que o homem atuou de forma intencional, apesar de conhecer o perigo que as chamas representavam para a floresta, pessoas e bens.