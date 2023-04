Famalicão: “Troca por Troca: deixe um livre, leve outro” de 17 de abril a 19 de maio

Têm início, esta sexta-feira, os fins de semana temáticos no renovado centro da cidade de Famalicão.

Concluída a intervenção urbanística, a maior de sempre num espaço público famalicense, na ordem dos 9 milhões de euros, o Município criou um programa que visa dar vida à Praça D. Maria II.

O “Vai à Vila – Mercados Urbanos” vai decorrer durante todos os fins de semana até ao final do ano, com sugestões de vária índole, sempre acompanhadas com momentos culturais e lúdicos. Tudo para chamar os famalicenses – e não só – a usufruírem do espaço público, a desfrutarem e a degustarem, quando for o caso, das múltiplas propostas que vão acontecer.

Estes mercados urbanos começam já esta sexta-feira, prolongando-se até domingo, dedicados aos sabores famalicenses, como compotas e marmeladas, chocolates, bolos, bolachas e biscoitos, condimentos, azeites, laticínios, fumados, ervas aromáticas, frutos e salgados diversos, produzidos por diferentes associações, artesãos e pequenos produtores locais. A animação para esta primeira edição do ‘Vai à Vila’ inclui o grupo Swing a Song, sábado, entre as 10h00 e as 13h00, e Os Divertidos de Delães, no domingo, no mesmo horário.

Ainda durante este mês haverá, também, o Mercado do Livro, de 22 a 26 de abril, e o Mercado das Associações de Pais, a 29 e 30 de abril, igualmente acompanhados por propostas lúdico-culturais.

Mais informações sobre a programação do ‘Vai à Vila’ em www.famalicao.pt .