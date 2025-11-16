Famalicão: Troço da ciclovia encerrado este sábado começou a ceder

Começou a ceder o piso da ciclovia pertencente ao troço encerrado este sábado, entre as freguesias de Brufe e Louro, em Vila Nova de Famalicão.

O local foi isolado, uma vez que toda a estrutura que o sustentava foi levada pela água. Este domingo, tal como era expectável, o alcatrão começou a ceder.

Apesar dos repetidos avisos, alguns desportistas são avistados a ultrapassar as barreiras de segurança, colocando-se em risco. A população pede uma intervenção urgente, nomeadamente no que diz respeito à sustentação das terras, uma vez que elas continuam a ser levadas, com a força da água da chuva, para ruas adjacentes, já na freguesia do Louro, e a provocar estragos em habitações.