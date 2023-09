Famalicão: Trofa lança novo conceito de mobilidade

O empresário José Manuel Fernandes é o convidado da segunda tertúlia com empresários da Trofa, promovida pela Câmara Municipal desta cidade, em parceria com a Universidade do Minho. Ocorre no dia 21 de setembro, pelas 18 horas, na Casa do Conhecimento da Trofa, na antiga estação ferroviária.

O objetivo deste ciclo de conferências, denominadas “Uma viagem na Casa do Conhecimento…», é promover o empreendedorismo, a inovação e a partilha de experiências.

José Manuel Fernandes é fundador do Grupo Frezite. Nasceu em Lisboa, em 1945, e é licenciado em Engenharia Mecânica pela FEUP/Universidade do Porto e bacharel em Eletrotecnia e Máquinas pelo ISEP. Com 14 anos começou a trabalhar na indústria de bens de equipamento e transacionáveis, tendo-se mais tarde especializado em áreas ligadas à produtividade, controle numérico, gestão de investimentos em ambiente CNC pela ADEPA, em França, gestão empresarial pelo CIFAG/IAPMEI.

Em 1978 fundou a Frezite, uma multinacional de matriz portuguesa com empresas na Alemanha, República Checa, Polónia, Reino Unido, Espanha, Brasil, Finlândia e México.

Ao longo do seu percurso profissional, recebeu vários prémios e distinções, entre eles o de Prémio EY International Entrepreneur of the Year – 2014, Prémio de Mérito em Engenharia Mecânica atribuído pela Ordem dos Engenheiros, em 2016 e a Nomeação para o Prémio “Portugueses de Valor” promovido pela revista LUSOPRESS, em 2020.