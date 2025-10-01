Famalicão: Trofa Saúde é reforço do FC Famalicão

O FC Famalicão e a rede Trofa Saúde assinaram um acordo de parceria para as próximas três temporadas. O acordo contempla a prestação de cuidados de saúde a todos os profissionais do clube, nomeadamente a realização de exames médicos.

O presidente da SAD destaca que «ter empresas líderes connosco revela o nosso crescimento e o que o Futebol Clube de Famalicão representa atualmente». Miguel Ribeiro aponta o novo parceiro como «uma marca reconhecida e na qual os nossos adeptos se reveem. Como tal, faz todo o sentido ter ao nosso lado uma empresa desta dimensão».

Esta “junção” enquadra-se, segundo o dirigente, numa prática comum nas últimas temporadas. «Sempre estabelecemos que as nossas parcerias sejam uma relação win-win, através da qual possamos crescer juntos», convicto que os parceiros «sentem que a força do nosso clube também lhes será proveitosa».

Armando Vieira, da Trofa Saúde, fala de uma parceria estratégica «que permite estarmos juntos com o Futebol Clube de Famalicão durante 24 horas por dia e 365 dias por ano». O representante da Comissão Executiva entende, também, que «fazer parte deste projeto desportivo é importante para uma rede como a Trofa Saúde, que é líder na prestação de cuidados de saúde na região Norte». No mais, Armando Vieira nota que acompanhar «uma equipa de elite é um desafio que nos apraz. Saber que vamos ter as condições necessárias e uma equipa preparada para tratar daqueles que precisam de cuidados diferenciados será um desafio para toda a organização».

Miguel Ribeiro assinalou, por último, «o grande envolvimento que o Grupo Trofa Saúde terá no jogador e nas suas famílias, permitindo que continuemos a cuidar e desenvolver o jogador». Nessa perspetiva, o presidente da SAD reforçou que a saúde «é uma parte fundamental para a evolução dos atletas» que têm de ter uma «total confiança» de que estão em boas mãos.