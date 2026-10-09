Após a longa pausa de três semanas para os compromissos das seleções nacionais, Carlos Carvalhal só nos últimos dias pode contar com todos os jogadores para preparar a receção ao Alverca, na noite da segunda-feira. Recorde-se que o FC Famalicão teve sete jogadores do plantel principal nas seleções – Mathias de Amorim, Georgios Koutsias, Tamás Szucs, Pedro Bondo, Léo Realpe, Umar Abubakar e Victor Rufino.
Estes jogadores – se estiverem aptos fisicamente – vão entrar nas contas do treinador para o jogo da oitava jornada da I Liga. Quem está fora é o castigado Roméo Beney e continua a incerteza sobre Tom van de Looi. O jogador, titular indiscutível do meio campo famalicense, está ausente desde a terceira jornada e, na altura, o treinador Carlos Carvalhal acreditava que o médio só regressaria depois das seleções. Até se lesionar no calcanhar, Tom jogou os 90 minutos das três primeiras partidas – Estoril, Marítimo e Santa Clara.
Durante a pausa na Liga Betclic, o Famalicão realizou três partidas de preparação. Perdeu, 1-0, nas Aves, venceu na Trofa, 2-0, e no Centro de Treinos a AD Marco 09, por 1-0.
A receção ao Alverca (8 pontos), no Estádio Municipal, está marcada para as 20h15 da próxima segunda-feira, partida que encerra a jornada 8. Na classificação as equipas estão separadas por apenas um ponto.
O Futebol Clube Famalicão tem à venda os bilhetes e os sócios, com a quota 9 regularizada, podem adquirir o ingresso por 5 euros para a Bancada Nascente; para o público em geral o custo é de 10 euros. A venda decorre na Loja Oficial do clube ou online em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=4281 . É obrigatória a apresentação do cartão do sócio para aceder ao Estádio Municipal.
No dia do jogo, a bilheteira abre às 18h15 e a abertura de portas acontece trinta minutos depois.