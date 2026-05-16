Famalicão: Tudo pronto para a festa de sábado à noite

Aproxima-se, a passos largos, o último jogo do FC Famalicão na presente edição da I Liga. A partir das 20h30, o Estádio Municipal é palco da jornada 34, com o Alverca, que, no final, pode consagrar a equipa de Hugo Oliveira como uma das melhores que, com o emblema famalicense peito, andou na 1.ª divisão (ou I Liga).
Caso confirme o 5.º lugar será a melhor classificação de sempre; pode dar lugar às competições europeias (mas há que esperar pelo final da Taça de Portugal); se vencer supera os 54 pontos conquistados em 2019/2020; pode alargar para 12 o número de jogos consecutivos sem perder; se não sofrer golos, será o 17.º da época…
Números e recordes que o treinador Hugo Oliveira releva porque, como diz, «aconteça o que acontecer hoje e do lugar na tabela em que possamos ficar, esta foi uma época de excelência. Foi a junção de um pensar e da ambição de quem lidera o clube com a ambição de uma equipa técnica trabalhadora que vive o clube 24 horas por dia. E tudo isto agarrado ao talento dos jogadores», elogiou.O dia é, assim, de festa para o FC Famalicão. O ambiente começou a aquecer a meio da tarde, com uma Fanzone instalada junto ao Estádio Municipal, com vários divertimentos que tem juntado a família do Vila Nova antes da derradeira partida do campeonato.