Famalicão: Tudo pronto para receber a banda Manowar

O recinto do Laurus Nobilis Music está praticamente pronto para, a partir desta quinta-feira, acolher milhares de festivaleiros de todos os cantos do Mundo.

A 6.ª edição do festival decorre no Louro, até sábado, com grande destaque para os norte-americanos Manowar, que atuam esta quinta-feira, no âmbito da digressão internacional que assinala os 40 anos da banda: «Crushing the Enemies of Metal Anniversary Tour’22». Esta atuação tem mobilizado um grande número de fãs provenientes de países como Inglaterra, França, Espanha, entre outros.

Também atuam no primeiro dia do festival as bandas nacionais Vella, Jardim Letal, Medo e Via Sacra e os Franceses DarkTribe.

A sexta-feira apresenta os At The Gates, acompanhados de várias bandas internacionais, como Orphaned Land, Hate e Counteractt, e nomes nacionais, como Moonshade, Grindead, Sonneillon BM e Beyond Strength, sendo esta última um tributo a Pantera.

No último dia do festival, sábado, sobem ao palco os italianos Lacuna Coil, bem como Decapitated, Benighted, Human Vivissection e Eternal Psycho. A nível nacional, haverá a atuação de Basalto, Durrhast (tributo a Rammstein) e Downfall of Mankind.

No recinto do Laurus Nobilis há quatro palcos: dois na área de acesso com bilhete, onde atuarão as bandas mais prestigiadas do festival, e outros dois na parte de acesso gratuito – o Palco CEVE (Faz a Tua Cena), um espaço sob a tutela da Casa do Artista Amador, e o palco do espaço Vitória Stage, dedicado ao associativismo, artes performativas e artesanato local.

Também há áreas de restauração, de entretenimento e de campismo, esta última localizada a 100 metros do local dos concertos e com acesso gratuito para todos os portadores de Passe Geral ou Diário, bem como um espaço para caravanismo com entrada condicionada.

Recorde-se que o Laurus Nobilis Music Fest é um festival dedicado ao heavy metal e ao rock alternativo promovido desde 2015 pela Associação Ecos Culturais do Louro, com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão.

Mais informações no site oficial do festival em www.laurusnobilis.pt