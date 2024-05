Famalicão: UD Calendário celebra 11 anos

O Europeu de Futebol na Alemanha, que começa a 14 de junho e termina a 14 de julho, faz parte do cardápio de verão na Praça-Mercado de Famalicão. Todos os jogos da competição vão ser exibidos em ecrã gigante, num espaço que se antevê como ponto de encontro para os famalicenses assistirem aos jogos da Seleção de Portugal.

Já a partir deste sábado e até ao dia 28 de setembro, a programação do “Há Verão na Praça” promete noites animadas com fado, jazz, bandas de tributo e “sunsets” com DJs.

A primeira iniciativa é a Praça do Jazz, com espetáculo a partir das 23h00, deste domingo, e no domingo Praça Sunset, com Dj’s também às 23 horas. Na sexta-feira, dia 7 de junho, às 20h00 é feito um concerto de tributo a António Variações e no sábado e domingo (dias 8 e 9 de junho) o Praça Sunset tem, também, animação de dj’s, a partir das 23h00.

O espaço de restauração é outro ponto de encontro desta iniciativa que alia a animação musical às propostas gastronómicas do Mikadinho, da Camionete, da Tapearia Portuguesa, do Bubbles, da Caramella e do La Via Restaurante.

O «Há Verão na Praça» é um programa de animação promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão em articulação com os espaços de restauração da Praça – Mercado de Famalicão e com a colaboração da Acafado e Jam Jazz Minho.

O Mercado Municipal, localizado na avenida Marechal Humberto Delgado, é um espaço que inclui o mercado permanente e o mercado cíclico de segunda-feira a sábado – o primeiro a funcionar das 08h00 às 20h00, e o segundo entre as 07h00 e as 13h00 –, e a área de esplanada que funciona de domingo a quinta-feira, e nos feriados, das 09h00 às 24h00, e às sextas, sábados e vésperas de feriado das 09h00 à 01h00.