Com a mensagem “Uma só ULS. Uma só estratégia. Uma responsabilidade partilhada”, a Unidade Local de Saúde do Médio Ave reuniu os responsáveis das diferentes áreas para alinhar estratégias, partilhar prioridades, reforçar o modelo de governação e mobilizar equipas.

Segundo os responsáveis, o encontro destacou a necessidade de ultrapassar lógicas isoladas entre serviços e níveis de cuidados, reforçando uma visão integrada da organização e centrada na resposta aos utentes.

Na abertura da reunião, o presidente do Conselho de Administração, Luís Vales sublinhou que a responsabilidade das lideranças é «fazer o complexo parecer simples para quem precisa de nós», ou seja, ao utente não interessa conhecer como estão organizados os serviços, deve notar que o sistema funciona.

Um dos temas centrais foi a consolidação das quatro Unidades de Gestão – Cuidados de Saúde Primários, Área Médica, Área Cirúrgica e Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica.

Esta reunião foi aproveitada, também, para fazer um balanço do investimento realizado. Como é público, o PRR encerrou, a 31 de agosto, com 14,11 milhões de euros de investimento, inseridos numa carteira global de investimento mapeado de cerca de 27,4 milhões de euros. «O desafio, agora, passa por garantir que os equipamentos e infraestruturas se traduzem efetivamente em maior capacidade assistencial, melhor acesso e melhores condições para profissionais e utentes», anuncia a direção.

Deste investimento, destaque para o reforço dos Cuidados de Saúde Primários e da capacidade diagnóstica, a modernização tecnológica, a requalificação da área materno-infantil, a reorganização do bloco e do circuito cirúrgico, bem como projetos estruturantes nas áreas de infraestruturas, urgência, ambulatório e transformação digital.

Relativamente aos recursos humanos, houve um crescimento, que passou de 2.008 para 2.089, e foi lançado o maior concurso médico realizado pela instituição, com 37 vagas distribuídas por 21 especialidades, das quais 27 estão preenchidas.

Sobre o acesso a cuidados, a direção da ULS adiantou que, apesar dos ganhos registados em várias áreas assistenciais, foi identificada a necessidade de recuperar atividade cirúrgica, reduzir listas de espera e reforçar a contratualização interna com objetivos e monitorização regular.

O presidente do Conselho de Administração, Luís Vales, destacou que o momento exige uma cultura de maior colaboração e responsabilização, salientando que «temos investimento, temos projetos e temos uma nova organização. O que precisamos agora é de transformar tudo isto em execução, capacidade assistencial, acesso e qualidade. E isso só é possível com a colaboração de todos».

A ULSMAve tem como área de influência os concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão.