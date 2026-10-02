No dia 5 de novembro, a Unidade Local de Saúde do Médio Ave assinala o Dia Mundial do Cuidador. Serão desenvolvidas três sessões, em parceria com os municípios de Santo Tirso, Trofa e Famalicão, área de influência da ULS.

As sessões são dedicadas a quem, diariamente, cuida de familiares e pessoas dependentes. Será uma oportunidade para partilhar experiências, esclarecer dúvidas, adquirir conhecimentos e, muito particularmente, valorizar o papel fundamental dos cuidadores.

A sessão em Famalicão decorre entre as 14h30 e as 16h30, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide. Em Santo Tirso será no Centro de Arte Alberto Carneiro, entre as 10 e as 12 horas; na Trofa, no Fórum XXI, entre as 14h30 e as 16h30.

A participação é gratuita, mediante inscrição no link https://www.ulsmave.min-saude.pt/…/dia-mundial-do…/