Famalicão: ULS do Médio Ave reforça equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Ave reforçou a prestação dos cuidados hospitalares no domicílio com a criação de uma segunda equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD). Foram, também, adquiridas duas novas viaturas, ao abrigo do PRR.

O objetivo é aumentar a capacidade de resposta deste serviço de proximidade e alargar a cobertura aos três concelhos da ULS: Trofa, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão.

Segundo Inês Ribeiro, Enfermeira Gestora da UHD, «que cada utente sinta que é possível ter acesso aos mesmos cuidados de excelência fora do hospital, com o conforto do lar e o apoio das nossas equipas».

O tema deste serviço (UHD) é “mais perto de si, com o mesmo cuidado”.