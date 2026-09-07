A Unidade Local de Saúde do Médio Ave abriu vagas para quatro especialidades: duas para Medicina Geral e Familiar, uma para Ginecologia/Obstetrícia, Imuno-hemoterapia e uma para Medicina Física e de Reabilitação.

As vagas, agora determinadas pelo Governo no Despacho publicado em Diário da República, abrem novas possibilidades de evolução na carreira aos profissionais da ULS do Médio Ave, reconhecendo a experiência, as competências e o percurso desenvolvido no Serviço Nacional de Saúde, para além de permitir consolidar a diferenciação das equipas e reforçar áreas importantes para a resposta assistencial.

O Assistente Graduado Sénior é a categoria mais elevada da carreira médica, destinada a profissionais com um elevado grau de diferenciação técnico-científica e habilitados para assumir responsabilidades acrescidas, nomeadamente ao nível da direção, chefia e coordenação de departamentos, serviços e unidades funcionais.

«Esta atribuição do Governo à ULS do Médio Ave vai permitir reforçar as condições para a progressão dos médicos e contribuir para a consolidação de equipas diferenciadas, com impacto na organização dos serviços. Por outro lado, vai promover uma maior capacidade de atração e retenção de médicos qualificados, contribuindo para um maior equilíbrio na estrutura das carreiras médicas e da capacidade formativa da instituição», destaca Luís Vales, presidente do Conselho de Administração da ULS do Médio Ave.