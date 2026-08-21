No dia 12 de outubro e para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, através do Serviço de Saúde Mental, promove um encontro aberto à comunidade dedicado ao tema “O impacto das novas tecnologias na saúde mental”. A iniciativa, que decorrerá ao longo de todo o dia, terá lugar no Fórum XXI, na Trofa.

Este evento pretende sensibilizar para a promoção e prevenção da doença mental, promovendo a reflexão sobre a influência das novas tecnologias no bem-estar psicológico e emocional. Serão abordados temas como a utilização das redes sociais, o gaming, os meios de comunicação e os influenciadores digitais, através de intervenções de profissionais de diferentes áreas.

Este encontro pretende, também, reforçar a literacia em saúde mental, divulgar a atividade desenvolvida pelo Serviço de Saúde Mental da ULS Médio Ave e estimular o trabalho em rede entre parceiros da comunidade, nomeadamente nas áreas da saúde, educação, justiça e intervenção social.