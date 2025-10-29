Famalicão: ULS Médio Ave premiado pelo trabalho científico sobre Diabetes Gestacional

Médicos do serviço de Consulta de Diabetologia da Unidade Local de Saúde do Médio Ave (ULS Médio Ave) foram distinguidos com o Prémio Jorge Caldeira pelo trabalho científico intitulado “Diabetes Gestacional em Portugal – a influência da nacionalidade no controlo metabólico”. A distinção decorreu na 19.ª Reunião do Núcleo de Estudos da Diabetes Mellitus (NEDM) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), que decorreu nos dias 24 e 25 de outubro, em Monte Real.

O trabalho científico é da autoria de Sara Oliveira Gomes, Andreia Correia Bulhão, Cláudia Silva e Inês Pereira Oliveira, médicos internos em formação específica a exercer funções no Serviço de Medicina da ULS Médio Ave e dos assistentes graduados de medicina interna Jorge Salomão, Ângela Coelho e Pedro Neves.

Segundo os autores, o estudo premiado analisou «o impacto da nacionalidade no controlo metabólico de grávidas com diabetes gestacional, identificando diferenças relevantes entre grupos populacionais e sublinhando a importância da equidade no acesso à informação, à vigilância clínica e à literacia em saúde». Acrescentam que «os resultados reforçam o papel da investigação na melhoria dos cuidados prestados e na promoção de melhores resultados em saúde materno-fetal», concluíram.

A ULS Médio Ave marcou também presença na reunião através de Mário Esteves, Coordenador da Consulta de Diabetologia e Coordenador Local do Programa Nacional para a Diabetes, que moderou a mesa-redonda “A Diabetes no Hospital – O que há de novo e o que podemos melhorar”.

O coordenador refere que, «com 40 anos de atividade, a Consulta de Diabetologia da ULS Médio Ave mantém uma ligação histórica ao NEDM, participando regularmente na organização e apresentação de trabalhos científicos, sendo que a distinção agora recebida reforça o compromisso da instituição com a investigação clínica, a inovação e a melhoria contínua dos cuidados prestados aos seus utentes».