Famalicão: ULS Médio Ave premiado pelo trabalho científico sobre Diabetes Gestacional

Médicos do serviço de Consulta de Diabetologia da Unidade Local de Saúde do Médio Ave (ULS Médio Ave) foram distinguidos com o Prémio Jorge Caldeira pelo trabalho científico intitulado “Diabetes Gestacional em Portugal – a influência da nacionalidade no controlo metabólico”. A distinção decorreu na 19.ª Reunião do Núcleo de Estudos da Diabetes Mellitus (NEDM) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), que decorreu nos dias 24 e 25 de outubro, em Monte Real.

O trabalho científico é da autoria de Sara Oliveira Gomes, Andreia Correia Bulhão, Cláudia Silva e Inês Pereira Oliveira, médicos internos em formação específica a exercer funções no Serviço de Medicina da ULS Médio Ave e dos assistentes graduados de medicina interna Jorge Salomão, Ângela Coelho e Pedro Neves.

Segundo os autores, o estudo premiado analisou «o impacto da nacionalidade no controlo metabólico de grávidas com diabetes gestacional, identificando diferenças relevantes entre grupos populacionais e sublinhando a importância da equidade no acesso à informação, à vigilância clínica e à literacia em saúde». Acrescentam que «os resultados reforçam o papel da investigação na melhoria dos cuidados prestados e na promoção de melhores resultados em saúde materno-fetal», concluíram.

A ULS Médio Ave marcou também presença na reunião através de Mário Esteves, Coordenador da Consulta de Diabetologia e Coordenador Local do Programa Nacional para a Diabetes, que moderou a mesa-redonda “A Diabetes no Hospital – O que há de novo e o que podemos melhorar”.

O coordenador refere que, «com 40 anos de atividade, a Consulta de Diabetologia da ULS Médio Ave mantém uma ligação histórica ao NEDM, participando regularmente na organização e apresentação de trabalhos científicos, sendo que a distinção agora recebida reforça o compromisso da instituição com a investigação clínica, a inovação e a melhoria contínua dos cuidados prestados aos seus utentes».

Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira já venceu tanto como em toda a 1.ª volta da época passada

Com nove jornadas disputadas na edição 2025/2026 da I Liga, o FC Famalicão já igualou o número de vitórias (4) de toda a primeira volta da época passada. No presente campeonato, a equipa de Hugo Oliveira venceu o Santa Clara (3-0), o Tondela e o AFS, ambos por 1-0, e o Vitória SC (2-0).

Nas 10 partidas já realizadas esta época (incluindo o jogo da Taça), a equipa famalicense não sofreu golos em sete e segue no quinto lugar, com 16 pontos, com apenas uma derrota (Sporting, 1-2).

No campeonato apenas sofreu quatro golos, sendo a segunda melhor defesa, a par do Gil Vicente e do Benfica. Sobram, no entanto, os empates, que são quatro, três dos quais por “culpa própria” tal foi o desacerto na finalização, o que também explica os 10 golos marcados.

Depois do regresso às vitórias, no domingo passado, ao cabo de quatro jogos, o FC Famalicão volta a jogar na tarde de sábado, às 15h30, na Choupana, casa do Nacional da Madeira.

 

Famalicão: INAC apresenta “Afetos” este natal, de 29 de novembro a 4 de janeiro

Este ano, de 29 de novembro a 4 de janeiro, o INAC – Instituto Nacional das Artes do Circo apresenta “Afetos”, um espetáculo de Natal que une poesia, circo contemporâneo e teatro visual, criando um ambiente mágico.

Inspirado no livro de Valter Hugo Mãe “As mais belas coisas do mundo”, o espetáculo foi pensado para encantar crianças, famílias e comunidades, na Tenda Circo de Papel, no Parque 1º de maio, em Vila Nova de Famalicão.

“Afetos: As Mais Belas Coisas do Mundo” conta a história de Flora, uma professora sonhadora que vê no florescer das crianças o sentido mais profundo da vida. Flora acredita que ensinar é cultivar e que o saber, quando regado com carinho, transforma-se nas coisas mais belas do mundo.

O espetáculo do INAC tem como objetivo homenagear os professores, incentivar o público à leitura e sensibilizar para o facto de todos pertencermos à Natureza, ao meio-ambiente, e por consequência o dever de o respeitar, tendo em conta a parceria com a Fundação Loving the Planet.

As sessões vão decorrer de terça-feira a domingo e têm a duração aproximada de 50 minutos. Os ingressos para adultos podem ser adquiridos por 10€, crianças e seniores pagam 7,50€ e menores de três anos têm entrada gratuita.

Famalicão: Lions dinamiza peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro no concelho

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão é, há longos anos, parceiro da Liga Portuguesa contra o Cancro, organizando e dinamizando, no concelho de Famalicão a realização do peditório nacional que, este ano, decorre entre esta quinta-feira e domingo, 2 de novembro

O Lions apela a todos os famalicenses que se inscrevam como voluntários para mais uma edição deste peditório, fazendo-o junto do Clube, através do email: lionsclube.vilanovafamalicao@gmail.com ou junto da Liga: https://www.ligacontracancro.pt/voluntariado-pontual-peditorio-lpcc-2023/.

Estes voluntários, devidamente identificados com o colete da instituição e com os habituais cofres lacrados com o símbolo da LPCC, vão realizar o peditório em vários pontos do concelho, nomeadamente nas eucaristias semanais e dominicais das diversas paróquias, nos cemitérios das freguesias, bem como em peditórios de rua e supermercados.

À semelhança de anos transatos o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão apela à generosidade e disponibilidade de todos para esta ação solidária.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma organização da sociedade civil cuja ação é reconhecida por todos, assumindo-se como uma entidade de referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.

Famalicão: Militantes socialistas desafiam Eduardo a prestar contas sobre derrota eleitoral

Um grupo de militantes do Partido Socialista, entre os quais estão Bruno Cunha, Carla Faria, Davide Silva, Luís Moniz, Márcia Nunes, Miguel Campos, Paulo Pinto e Pedro Sousa, lê no resultado eleitoral das autárquicas de 12 de outubro uma derrota clara e «profundamente desmobilizadora»; pelo que pede uma reflexão interna «para ouvir e envolver».

Estes militantes solicitam a convocação dos órgãos internos do PS para que sejam esgrimidas as razões do resultado eleitoral, desafiando Eduardo Oliveira a colocar a liderança à disposição, acrescentando que «o interesse coletivo deve estar sempre em primeiro lugar».

Sobre as autárquicas, falam de uma «oportunidade histórica e desperdiçada». Isto porque vêm «um PSD e um executivo municipal divididos e desgastados»; analisam, por isso, «que o contexto político era, pela primeira vez, em muitos anos, amplamente favorável ao PS» e que Eduardo Oliveira beneficiava de um partido «pacificado, sem oposição» e com a vantagem de se recandidatar. Elogiam uma campanha bem estruturada e com recursos financeiros.

Como fatores críticos que comprometeram a eficácia eleitoral, apontam «a falta de preparação e credibilidade» demonstradas pelo candidato à Câmara Municipal. Acrescentam, ainda, «a ausência de carisma e de ligação ao eleitorado local» como um fator «de caráter irreversível para o resultado».

Ainda sobre a noite eleitoral, este grupo refere que era necessário aceitar «a derrota com dignidade, cumprimentar os vencedores e desejar-lhes sucesso; comunicar com humildade e transparência, sem desculpas, nem vitimizações». Recorde-se que Eduardo Oliveira culpou, por exemplo, os meios de comunicação social como tendo contribuído para a sua derrota eleitoral.

Os signatários da carta aberta, enviada a CIDADE HOJE, dizem que o propósito destas críticas é a reflexão interna sobre os resultados, convocando os militantes a quem devem ser prestadas contas. No entanto, vão adiantando que o cenário atual «reforça, de forma inequívoca, a necessidade urgente de um novo candidato à Câmara Municipal, garantindo uma liderança capaz de gerar confiança, mobilizar o partido e reconquistar a credibilidade junto dos famalicenses». Uma posição que vai contra a disponibilidade manifestada por Eduardo Oliveira de ser candidato, pela terceira vez, em 2029.

Por último, consideram que o Partido Socialista «precisa, com urgência, de um novo ciclo de credibilidade e esperança, com um líder preparado, confiável e mobilizador».

Famalicão: Bombeiros e PSP acionados para incêndio em moradia no Covelo

Os Bombeiros Voluntários Famalicão e Famalicenses foram, na tarde desta quarta-feira, acionados para uma situação de incêndio habitacional, na zona do Covelo, em Famalicão.

De acordo com as primeiras informações, o alerta chegou cerca das 14h00 e a PSP também foi acionada.

O foco de incêndio concentrou-se na zona exterior da moradia.

Não há registo de feridos.

Famalicão: Cláudio Pereira na Choupana para arbitrar Nacional x FC Famalicão

O jogo da décima jornada da I Liga, entre o Nacional e o FC Famalicão, marcado para a tarde do próximo sábado, às 15h30, será arbitrado Cláudio Pereira.
Sérgio Jesus e Nelson Cunha são os assistentes e Flávio Jesus o quarto árbitro. No VAR: Paulo Barradas e AVAR: Rui Cidade.

A equipa madeirense soma 11 pontos e está no décimo lugar, enquanto que a formação de Hugo Oliveira, que esta época só perdeu uma vez, subiu ao quinto posto, com 16 pontos.