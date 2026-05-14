Famalicão: ULS Médio Ave vai contratar dezenas de médicos especialistas

A ULS do Médio Ave vai reforçar as suas equipas médicas com a abertura de 37 vagas para especialistas em Medicina Interna, Cirurgia Geral, Cardiologia, Pediatria, Ortopedia, Pneumologia, Radiologia e Oftalmologia.

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave refere que é um reforço da capacidade de resposta, o maior das últimas décadas. “Este reforço permitirá melhorar a resposta assistencial, aumentar a eficiência dos serviços e contribuir para a redução dos tempos de espera”.

Os procedimentos concursais para admissão destes especialistas começam nos próximos dias, anuncia, ainda, a unidade de saúde.

Recorda-se que a ULSMAve tem como área de influência os concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão.