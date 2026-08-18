O Parque da Devesa recebe esta quarta-feira a última sessão do Cinema Paraíso com o filme “Uma história simples”, com realização de David Lynch.

Fique a conhecer a história de Alvin Straight, um homem de 73 anos, de Laurens no estado de Iowa, que é informado de que o seu irmão com quem não fala à mais de dez anos está gravemente doente.

Alvin decide ir ao seu encontro a mais de 500 quilómetros de distância com a ajuda de um velho cortador de relva, o único meio de transporte que está ao seu alcance, e dá início a uma jornada única.

A sessão está agendada para as 22h00 e tem entrada livre.