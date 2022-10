Famalicão: Últimas obras para concluir corredor de ligação da Rede Ciclável à Via Ciclo-Pedonal

Mais de dois mil espetadores passaram pelas sessões do sétimo episódio do Close-Up – Observatório de Cinema, que a Casa das Artes de Famalicão apresentou entre 15 e 22 de outubro, sob o mote “Família”.

Segundo os programadores, a resposta foi muito positiva, com sessões muito participadas e com as atividades paralelas – oficinas e debates – a registarem uma procura assinalável.

Assim, comunica a Casa das Artes, «pode-se afirmar que a família de espetadores deu uma resposta afirmativa nas sessões nas escolas (com vários graus de ensino), nas sessões que evidenciaram a história com cinema e/ou com o cinema de autor, e nas relações do cinema com as outras artes, em especial com a música».

Entretanto, vão surgir as réplicas do episódio 7 do Close-up. O episódio 7.1 do Close-up dividir-se-á entre dezembro e janeiro de 2023. E, estão previstas mais duas réplicas, a 7.2 e 7.3, em março e maio de 2023, respetivamente.

O Episódio 8 do Close-Up deverá acontecer entre 14 e 21 de Outubro de 2023.