Famalicão: Último dia de inscrição para a S. Silvestre de Esmeriz

A Humanamente, movimento pela defesa dos direitos humanos, fundado na zona do Vale do Ave, e promotora das comissões organizadoras das marchas LGBTQIAP+ de Guimarães, Santo Tirso, Famalicão, Vizela e Póvoa de Varzim, vai a votos no dia 13 de janeiro e Diogo Barros recandidata-se ao cargo.

Para o mandato bianual, o primeiro da história do coletivo que, até então, tinha mandatos anuais, o jovem ativista famalicense acredita que «há ainda um longo e árduo caminho a percorrer para salvaguardar os direitos humanos para todos». Diogo vê «com inquietação ascensão da extrema-direita», mas assevera que a Humanamente estará presente «e combaterá com todas as forças de ódio, de preconceito e de desigualdade».

A lista A, encabeçada por Diogo Barros, com o slogan “Unides!” irá a eleições enquanto lista única. No entanto, os estatutos do movimento exigem uma maioria simples. Caso a Lista A não alcance a maioria simples de aprovação, uma Assembleia Geral Extraordinária será convocada para se encontrar uma solução interina até novas eleições.

O jovem ativista, de 21 anos, assegura ainda que as marchas LGBTQIAP+ de Guimarães, Santo Tirso, Famalicão, Vizela e Póvoa de Varzim irão sair à rua este ano, tal como outras iniciativas relacionadas com a habitação, o clima ou os direitos humanos. Está também a ser estudada a possibilidade de uma marcha em Vila Nova de Gaia.