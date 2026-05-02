Famalicão: Último e decisivo jogo para a equipa de futsal

A equipa de futsal do FC Famalicão tem, este sábado, um jogo decisivo (e último) para o seu futuro no campeonato nacional. Recebe, às 16 horas, no Pavilhão Municipal, a AD Fundão, partida de entrada gratuita, mas com obrigatoriedade de levantar bilhete (na Loja Oficial do FC Famalicão, até às 12h30, ou no Pavilhão Municipal, a partir das 15h00).

O FC Famalicão tem obrigatoriamente de vencer o seu jogo e, a partir daí, poderá fazer contas para assegurar a manutenção.

Na última jornada, há confronto entre Elétrico e Caxinas, já a equipa da Quinta dos Lombos defronta o Rio Ave.

Caso exista igualdade pontual, o FC Famalicão pode assegurar a manutenção por ter vantagem no confronto direto com todas as equipas, mas no máximo conseguirá chegar ao décimo lugar. Os famalicenses somam 16 pontos, estando na última posição da tabela.