Famalicão: Um casaco que reluz e uma mochila que sinaliza mudança de direção

Atletas da Academia ESACRO, com sede em Famalicão, sagraram-se campeões da Europa e melhores coreógrafos no All Dance Europe & Intercontinental, em Barcelona. Na prova, que decorreu entre 13 e 20 de julho, a Academia ESACRO conquistou 13 troféus de ouro, dois de prata e um de bronze, entre 18 coreografias. Uma prestação que consolidou a Academia como um verdadeiro exemplo de excelência na dança acrobática internacional. O ponto alto da participação portuguesa foi a distinção com o prémio de Melhores Coreógrafos do Evento, uma honra que destaca o talento, a criatividade e a dedicação da equipa artística da academia. Prémio que enaltece o trabalho técnico e artístico da equipa técnica, composta por Emídio Santos, Liliana Santos, Maria João Brás e Vítor Oliveira.

«Este resultado é o reflexo direto da dedicação incansável de todos os nossos atletas e da excelência da nossa equipa técnica. Esta conquista não é apenas um orgulho para a ESACRO, mas também para o desporto e a dança em Portugal. Continuaremos a trabalhar com paixão, exigência e compromisso para levar mais longe o nome da nossa Academia e do nosso país», destacou o diretor Emídio Santos. Deixou, ainda, «uma palavra de profundo agradecimento às famílias, que confiam e apoiam diariamente este percurso exigente dos nossos jovens, e ao Município de Vila Nova de Famalicão, em particular ao seu Presidente, o Dr. Mário Passos, pelo apoio contínuo, pela valorização do talento local e pelo incentivo ao desenvolvimento artístico e desportivo, essencial para que possamos representar Portugal ao mais alto nível».

Destaque para: escalão mini, categoria Acrodance, conquistaram o ouro com uma atuação dinâmica e tecnicamente irrepreensível. A coreografia “Dancing in the rain” foi executada por: Benedita Azevedo, Benedita Reis, Carminho Faria, Carolina Silva, Leonor Simões, Mariana Sousa, Mariana Oliveira, Matilde Ribeiro, Pedro Pinto, Sara Pinheiro e Valentina Guimarães. Sara Pinheiro conquistou o ouro com uma interpretação a solo marcada pela expressividade e domínio técnico.

No pré-Youth, categoria Acrodance, ouro para Ana Marques, Benedita Azevedo, Benedita Reis, Clara Tinoco, Carolina Gomes, Iara Moreira, Joana Marques, Leonor Costa, Leonor Simões, Maria Frutuoso, Maria Beatriz Santos, Maria Malvar, Mariana Sousa, Mariana Oliveira, Marta Pinheiro, Matilde Ribeiro, Pedro Pinto, Rita Almeida, Sara Pinheiro e Valentina Guimarães. Neste escalão, mas um pequeno grupo, também conquistou o ouro, com Ana Marques, Benedita Azevedo, Benedita Reis, Iara Moreira, Joana Marques, Maria Frutuoso, Maria Beatriz Santos, Maria Malvar e Pedro Pinto. Em dueto, Maria Beatriz Santos e Sara Pinheiro garantiram o ouro, e a solo, Carolina Gomes também arrematou o ouro.

Em Youth, mais um ouro para um grupo pequeno, com Ana Marques, Bárbara Afonso, Beatriz Cruz Santos, Carolina Gomes, Joana Marques, Maria Beatriz Santos, Maria Clara Silva, Maria Inês Sampaio, Mariana Machado, Matilde Faria, Rita Almeida, Rita Soares e Sara Pinheiro. Primeiro lugar para o dueto entre Inês Almeida e Bárbara Costa; a solo o pódio foi todo para a ESACRO, com destaque para Beatriz Cruz.

Os seniores também se destacaram, com nível técnico e artístico muito alto. Em evidência, Maria Rocha a solo; Clarisse Alves e Ana Margarida Marques em dueto; o grupo pequeno Acrodance com Bárbara Costa, Beatriz Santos, Catarina Navio, Inês Almeida, Inês Dias, Joana Marques, Luana Pereira, Maria Rocha, Marinha Silva, Mariana Machado e Rita Soares.

No grupo grande, a ESACRO encerrou com chave de ouro, formado por: Ana Marques, Bárbara Costa, Beatriz Cruz Santos, Benedita Azevedo, Benedita Reis, Carolina Gomes, Carolina Silva, Iara Moreira, Inês Dias, Joana Marques, Leonor Costa, Leonor Simões, Luana Almeida, Luana Pereira, Maria Frutuoso, Maria Rocha, Maria Beatriz Santos, Clara Silva, Clarisse Alves, Inês Almeida, Maria Malvar, Mariana Machado, Mariana Sousa, Mariana Oliveira, Marinha Silva, Marta Pinheiro, Matilde Faria, Matilde Ribeiro, Pedro Pinto, Rita Almeida, Rita Soares, Sara Pinheiro e Valentina Guimarães.